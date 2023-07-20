歐洲搭火車票價高達坐飛機30倍 綠色和平促取消航空業補貼

環保組織綠色和平（Greenpeace）周四（20日）發表分析報告，比較多條路線的火車票及機票價格，發現有相同路線的火車票價高達機票的30倍。綠色和平要求各國取消對航空業補貼，以免平價機票鼓勵民眾更頻密坐飛機出行會加劇污染。

哈里梅根傳赴英女王葬禮後 要求坐空軍一號返美遭拒 【下一頁】

綠色和平比較9個不同日期共100多條路線的票價，發現有79條路線的平均火車票價比飛機票價更昂貴，而相同路線的火車票價格平均達到飛機票價的兩倍。

其中一條從英國倫敦出發到西班牙巴塞羅那的路線，火車票價為飛機票價30倍。

該組織氣候活動家Lorelei Limousin表示，只有工人和納稅人付出真正代價，才有可能實現10 歐元平價機票

她敦促各國政治領袖必須採取行動扭轉情況，使乘坐火車成為更實惠的選擇。

Gigi Hadid行李藏醫用大麻被捕 IG發文回應「一切很好」 【下一頁】

航空業造成全球約2.5%的碳污染，但其釋放的其他氣體加劇全球暖化。歐洲航空公司基本上無需繳納煤油稅，也很少繳納機票稅或增值稅。

綠色運動組織Transport and Environment本月發表研究指，歐洲各國政府去年因徵收航空稅不力而損失342 億歐元，料稅收缺口到2025年將擴大至471億歐元。

綠色和平要求各國推出全國性、簡單且可負擔的氣候票，以低價鼓勵民眾改坐公共交通工具出行，並逐步取消航空業補貼。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲