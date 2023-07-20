新加坡近9萬元獎金吸新護士 增床位望緩醫療系統壓力

新加坡政府推出各項措施，包括新護士入職獎金及增加病床床位等，希望有助紓解醫療系統壓力，處理疫情後及未來人口老化下急增的醫療需求。

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衛生部長王乙康周三（19日）出席活動時表示，為解決輪候時間長及病房過於擠塞問題，推出新入職護士1.5萬新加坡元（約8.9萬）獎金﹑擴建復康中心及轉界病床需求較低病人至其他醫療機構等措施。

王乙康指全球逐漸恢復正常，但醫院的困境持續，愈來愈多長者病患﹑複雜病例及合併症個案可能出現。他稱現時新加坡醫院的病房較疫情時更常「滿員」，急症室更是感受巨大壓力，兒科更是「每日猶如過年」。

衛生部數據顯示，疫情後病床使用平均日數由6.1日增至7日，導致床位佔有率大幅增長15%。部門打算增加280張緊急醫院病床，希望在年底時顯著增加病床數目。

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按照現時招聘水平，王乙康估計新加坡有望突破4,000新護士目標，數據高過疫情前40%。上半年為止，新加坡公營醫療機構已聘請超過2,000名新護士，連同私營部門數目應更多，希望能補充疫情期間產生的空缺，同時擴大醫療服務勞動力。

王乙康指醫療系統壓力大增非新加坡獨有，全球正面臨疫情後帶來的醫療服務壓力，經濟合作暨發展組織（OECD）成員國之間亦有類似狀況。他以英國為例，指當地醫療投資追不上需求增長，輪候病人數量高達700萬。

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責任編輯：吳漢培