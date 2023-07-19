【大行點睇】時富：新奧綠色能源業務強勁 年底目標價上望100元

時富資產管理董事總經理黃偉棠表示，過去幾年天然氣價格沒有對新奧能源（02688）影響太大，公司能夠產生近6%的淨利潤，並繼續累積大量留存收益。根據預測，公司2024年度市盈率10倍左右，在同行中有相當吸引力。根據折扣現金流模型 (Discounted Cash Flow) 和 倍值模型 (EV/EBITDA) 顯示，年底目標價為100港元，投資者現時可考慮並做好入股準備。

他指出，新奧2022年天然氣零售業務收入超過600億元人民幣，佔總收入55%）；燃氣批發業務近300億元人民幣佔27%；綜合能源業務近110億元佔10%；工程安裝業務近60億元佔5%；智家業務超過30億元佔3%。其中，綜合能源業務十年來增長近180倍，表現驚人。

國內近年積極推動綠色能源發展，而新奧順應國家能源轉型新趨勢，助國家實現「雙碳」目標，為客戶提供安能碳一體化解決方案。此外，集團由企業用戶逐漸拓展至家庭用戶，通過數智化推廣全屋整體解決方案，並逐步延伸到社區能源服務。

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記者：李兆明