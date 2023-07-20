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【AI法案】被控Alexa觸犯兒童隱私法　Amazon認罰賠2500萬美元

科技 13:32 2023/07/20

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旗下產品Alexa涉犯《兒童在線隱私保護法》，Amazon同意支付2500萬美元（約1.95億港元）民事賠償。

Amazon被指控其旗下產品Alexa違反《兒童在線隱私保護法》(COPPA) ，美國司法部與聯邦貿易委員會 (FTC)在週三（19日）發表報告稱，Amazon已同意支付 2500 萬美元（約1.95億港元）民事罰款，並簽署一份有關兒童信息造訪的永久禁令。

【AI應用】美心引入AI分析數據　3方面受惠應對疫後挑戰

Alexa是Amazon旗下的一款智能家居語音產品，早前被控告違反《兒童在線隱私保護法》(COPPA)、《兒童在線隱私保護規則》(COPPA 規則) 和《聯邦貿易委員會法》(FTC) ，據稱，Amazon在未經父母同意情況下，收集了 13 歲以下兒童個人信息，並利用這些信息向兒童投放廣告，當中包括他們的錄音、查詢內容、與 Alexa 互動時間和日期。 此外，Amazon亦被指控 Alexa 未能回應用戶刪除信息的請求，亦未有通知消費者相關信息仍未被刪除。

【網絡攻擊】Microsoft稱中國黑客利用安全漏洞　入侵多個美國政府系統

聯邦地方法院在週三（19日）發布文件，要求Amazon支付 2500 萬美元民事罰款，以及向其實施了禁令，要求Amazon識別並刪除不活躍兒童用戶個人信息（18 個月未使用的個人信息），除非家長要求保留。另外，該禁令亦禁止Amazon在保留、訪問或刪除地理位置信息或語音信息（包括兒童語音信息）上做出虛假陳述，強制要求其按照用戶或家長的要求刪除資料 ，並向消費者披露有關信息的保留和刪除做法。

司法部民事部門負責人Brian M. Boynton表示，這次協議反映了司法部致力於保護網絡兒童的決心，並稱：「我們部門會和聯邦貿易委員會致力確保企業不會向家長展示不真實的兒童個人信息處理、保留或刪除方式，並且保留該信息的時間不會超過合理必要時間。」

【挑戰歐盟】亞馬遜不滿歐盟數碼服務法列名　要求取消「超大型網絡平台」規定

責任編輯：王愷楹

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