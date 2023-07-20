▲ 【加密貨幣】納斯達克：中止在美國推出加密貨幣托管業務 待監管框架出台才再作決定

納斯達克公司（Nasdaq ）表示，由於業務和監管環境的變化，中止在美國推出加密貨幣托管業務的計劃，成為最新一家在數字資產領域打退堂鼓的主流金融公司。

與此同時，公司也正停止申請與該業務相關的許可證，但將繼續發展技術來為客戶處理加密貨幣事項。

納斯達克公司行政總裁Adena Friedman表示，公司仍然致力於以各種方式支持數字資產生態系統的演變，包括與潛在ETF發行人進行合作。「我們希望能夠在一個監管良好的環境、一個易於理解的監管框架中運作，現在監管框架正在發生變化，所以我們決定立即停止這些努力，並事實上上只專注於科技業務和上市業務」，將來是否再做這件事將取決於「監管框架如何」。

Friedman又指，納斯達克公司已經開發了加密貨幣托管業務所需的產品，並且「正在將其產品化，以便賣給其他市場運營商」。

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編輯：姚卓然