特朗普大讚習近平出色 「鐵拳管治14億人」

美國前總統特朗普（Donald Trump）日前受訪大讚中國國家主席習近平「偉大」，指對方「鐵拳管治14億人口」（runs 1.4 billion people with an iron fist），而且一切完美。

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特朗普周二（18日）接受霍士新聞主播Sean Hannity訪問時，直言習近平十分出色，並指自己稱讚對方的言論經常被批評。特朗普稱習近平「鐵拳管治14億人口」，十分聰明﹑出色及一切完美。

特朗普稱荷里活沒有如習近平一樣的人，並話峰一轉指自己要求中國向美國農民多年「破壞」負責，支付280億美元（約2186.5億港元）。

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今年3月特朗普亦曾大讚習近平，指對方聰明及能力出眾。他其後更揚言，荷里活影壇中根本不會找到可扮演習近平角色的人物，並稱與習近平關係良好。

特朗普過往亦曾稱讚習近平的「鐵拳管治」，並讚對方成為「終身國家主席」（president for life）。特朗普表示，美國可能有朝一日亦需要一位終身總統。

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責任編輯：吳漢培