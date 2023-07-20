【港元拆息】港元拆息全線上揚　1個月HIBOR創近16年高　經絡：HIBOR仍有上升壓力

市場資金緊絀，港元拆息連續3日全線上揚，其中，1個月及2個月期均報5.21厘左右，齊創2007年10月以來最高。

隔夜息今日升至約5.03048厘，與樓按相關的1個月拆息連漲4天，報5.20911厘，與同期美元LIBOR息差顯著收窄至16基點。

三個月續創近七個月高 港美息差顯著收窄

反映銀行資金成本的3個月拆息，進一步升至約5.23厘，續創近7個月新高，較同期美元LIBOR息差收窄至13基點。

港元滙價呈強，今早最高曾見7.8065兌1美元，最新報7.8089。

經絡按揭：銀行或加P至少0.125厘

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，大部分銀行新造H按封頂息率現為3.5厘，今日1個月HIBOR已比新造H按封頂息率高出1.71厘。而本港銀行結餘約449億港元，金管局周一透過貼現窗口操作，向市場投放38.85億元流動性，逾兩年半新高，顯示銀行對港元資金需求緊張。市場預測下周美聯儲議息會議將再加息0.25厘，港美息口差距或將進一步擴寬，HIBOR仍有上升壓力，或挑戰2007年10月12日5.7厘，即有紀錄的歷史高位，並將繼續維持高水平一段時間。

曹德明表示，銀行在資金成本壓力續增下，或視乎自身策略，下周在美國議息後上調最優惠利率（P），幅度約0.125厘至0.25厘左右。

期限 港元利息結算率（厘） 按日變幅（基點） 隔夜 5.03048 ＋1.441 1星期 5.22131 ＋9.375 2星期 5.22131 ＋9.048 1個月 5.20911 ＋11.149 2個月 5.21095 ＋10.137 3個月 5.23429 ＋10.602 6個月 5.24643 ＋8.036 1年 5.28815 ＋1.63

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編輯：胡學能