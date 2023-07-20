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【港元拆息】港元拆息全線上揚 1個月HIBOR創近16年高 經絡：HIBOR仍有上升壓力
市場資金緊絀，港元拆息連續3日全線上揚，其中，1個月及2個月期均報5.21厘左右，齊創2007年10月以來最高。
隔夜息今日升至約5.03048厘，與樓按相關的1個月拆息連漲4天，報5.20911厘，與同期美元LIBOR息差顯著收窄至16基點。
三個月續創近七個月高 港美息差顯著收窄
反映銀行資金成本的3個月拆息，進一步升至約5.23厘，續創近7個月新高，較同期美元LIBOR息差收窄至13基點。
港元滙價呈強，今早最高曾見7.8065兌1美元，最新報7.8089。
經絡按揭：銀行或加P至少0.125厘
經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，大部分銀行新造H按封頂息率現為3.5厘，今日1個月HIBOR已比新造H按封頂息率高出1.71厘。而本港銀行結餘約449億港元，金管局周一透過貼現窗口操作，向市場投放38.85億元流動性，逾兩年半新高，顯示銀行對港元資金需求緊張。市場預測下周美聯儲議息會議將再加息0.25厘，港美息口差距或將進一步擴寬，HIBOR仍有上升壓力，或挑戰2007年10月12日5.7厘，即有紀錄的歷史高位，並將繼續維持高水平一段時間。
曹德明表示，銀行在資金成本壓力續增下，或視乎自身策略，下周在美國議息後上調最優惠利率（P），幅度約0.125厘至0.25厘左右。
|期限
|港元利息結算率（厘）
|按日變幅（基點）
|隔夜
|5.03048
|＋1.441
|1星期
|5.22131
|＋9.375
|2星期
|5.22131
|＋9.048
|1個月
|5.20911
|＋11.149
|2個月
|5.21095
|＋10.137
|3個月
|5.23429
|＋10.602
|6個月
|5.24643
|＋8.036
|1年
|5.28815
|＋1.63
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編輯：胡學能