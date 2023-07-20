【港元拆息】港元拆息全線上揚　1個月HIBOR創近16年高

市場資金緊絀，港元拆息連續3日全線上揚，其中，1個月及2個月期均報5.21厘左右，齊創2007年10月以來最高。

隔夜息今日升至約5.03048厘，與樓按相關的1個月拆息連漲4天，報5.20911厘，與同期美元LIBOR息差顯著收窄至16基點。

三個月續創近七個月高 港美息差顯著收窄

反映銀行資金成本的3個月拆息，進一步升至約5.23厘，續創近7個月新高，較同期美元LIBOR息差收窄至13基點。

港元滙價呈強，今早最高曾見7.8065兌1美元，最新報7.8089。

期限 港元利息結算率 按日變幅（基點） 隔夜 5.03048 ＋1.441 1星期 5.22131 ＋9.375 2星期 5.22131 ＋9.048 1個月 5.20911 ＋11.149 2個月 5.21095 ＋10.137 3個月 5.23429 ＋10.602 6個月 5.24643 ＋8.036 1年 5.28815 ＋1.63

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編輯：胡學能