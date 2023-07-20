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【港元拆息】港元拆息全線上揚 1個月HIBOR創近16年高
股市 12:23 2023/07/20
市場資金緊絀，港元拆息連續3日全線上揚，其中，1個月及2個月期均報5.21厘左右，齊創2007年10月以來最高。
隔夜息今日升至約5.03048厘，與樓按相關的1個月拆息連漲4天，報5.20911厘，與同期美元LIBOR息差顯著收窄至16基點。
三個月續創近七個月高 港美息差顯著收窄
反映銀行資金成本的3個月拆息，進一步升至約5.23厘，續創近7個月新高，較同期美元LIBOR息差收窄至13基點。
港元滙價呈強，今早最高曾見7.8065兌1美元，最新報7.8089。
|期限
|港元利息結算率
|按日變幅（基點）
|隔夜
|5.03048
|＋1.441
|1星期
|5.22131
|＋9.375
|2星期
|5.22131
|＋9.048
|1個月
|5.20911
|＋11.149
|2個月
|5.21095
|＋10.137
|3個月
|5.23429
|＋10.602
|6個月
|5.24643
|＋8.036
|1年
|5.28815
|＋1.63
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編輯：胡學能
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