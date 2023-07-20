哈里梅根傳赴英女王葬禮後 要求坐空軍一號返美遭拒

英國哈里王子（Prince Harry）與夫人梅根（Meghan）近年移居美國，英媒指哈里梅根去年出席英女王的喪禮後，曾向美國政府要求乘坐總統專機「 空軍一號」返美，但遭當局拒絕。

Gigi Hadid行李藏醫用大麻被捕 IG發文回應「一切很好」 【下一頁】

美國總統拜登（Joe Biden）夫婦去年9月，乘坐「 空軍一號」赴英出席英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的葬禮，及英王查理斯三世（King Charles III）舉辦的葬前招待會。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

英國《每日郵報》報道，哈里和梅根於英女王葬禮後，主動提出想跟隨拜登夫婦乘坐「 空軍一號」返回美國，但白宮幾乎秒速拒絕兩人請求。

該報引述知情人士指，白宮認為此舉不可行並會引起騷動，也憂慮拜登政府與王室的關係會因此惡化。

新加坡已婚男議員與女黨友婚外情 宣布辭職退黨 【下一頁】

至於白宮及哈里梅根的發言人都並未回應此事。

據悉，今次已非拜登夫婦首次拒絕哈里梅根的請求，拜登妻子吉爾（Jill Biden）同因憂慮王室不滿，曾拒絕哈里邀約出席對方主辦的傷殘軍人運動會（Invictus Games）。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲