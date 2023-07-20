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【內房危機】內地據報擬放鬆一綫城市購房限貸政策　碧桂園龍湖半日彈4%

股市 12:12 2023/07/20

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【內房危機】內地據報擬放鬆一綫城市購房限貸政策　

據《彭博》引述消息人士報道，中國考慮放鬆目前一綫城市住宅市場實施的嚴格調控政策，以提振房地產需求並穩定市場預期。

內房股周四（20日）反彈，碧桂園 （02007） 、龍湖 （00960） 半日均升4.2%，潤地 （01109） 升2.7%，中海外 （00688） 升3.1%。合景泰富 （01813） 升7.2%。物管股亦見造好，碧桂園服務 （06098） 升5.5%，融創服務 （01516） 世茂服務 （00873） 、新城悅 （01755） 、合景悠活 （03913） 升逾3%至4%。

消息人士表示，監管部門正考慮調整一線城市有關房貸限制政策，可能的選項包括「只認房不認貸」，即不管是否曾經有過貸款，只要目前名下沒有房產，均可以按首套按揭貸款享受首付比例和利率優惠。他們表示，尚不清楚這一政策選項是否最終會被採納。

一位消息人士並指，近期部分大型銀行也向監管部門提交了相應數據和反饋。人行和住建部均未立即予以置評。

這消息與6月底時官媒所指核心一二綫城市政策有望合理優化，或把降低購房門檻和購房成本來刺激需求的說法相近。

早在幾年前，為應對房價快速上漲，中國一綫城市多採取「認房又認貸」的住房按揭貸款政策，以此限制購房者撬動資金槓桿的能力。如北京2017年3月宣布實施「認房又認貸」，只要曾經貸款購房，不管是否還清，均按購買的第二套住房政策面臨更高的首付比例和貸款利率，其中購買非普通自住房的首付款比例不低於80%。

相關文章：

【大行報告︱內房】摩通：受累三原因　料內房股仍會跑輸大市　未來幾年竣工或再變負值

【內房危機】官媒：內房或放鬆限售限購等政策措施　「核心一二線城市政策有望合理優化」

【內房危機】內地召開「第二支箭」民企融資座談會　碧桂園新城等參與

編輯：姚卓然

龍湖集團（00960） 中國市場 港股 碧桂園 物業管理股 合景泰富 碧桂園服務（06098） 碧桂園（02007）
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