【Netflix吸金大法】取消基本無廣告方案變相加價　Netflix美、英用家淪最新受害者

串流媒體Netflix近年積極推出各方案吸金，不但將打擊寄生帳號的政策擴至全球逾100個國家及地區，上月更率先在加拿大地區取消Netflix的基本無廣告方案。Netflix近日再將「魔爪」伸向英、美兩國，取消當地的基本無廣告方案計畫。

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據外媒《The Verge》報道，Netflix剛取消了在英國和美國地區的基本無廣告計畫，意味着新訂閱戶及重新訂閱的用戶，不能再訂閱最便宜、月費分別為6.99英磅（約70.66港元），和9.99美元（約78.01港元）的無廣告方案。

新政策變相加價 無廣告方案月費最平仍過百元

在新政策下，若英、美新訂閱戶想以最低價格訂閱無廣告計畫，每月則需分別支付10.99英鎊（約111.1港元），及15.49美元（約120.97港元）的標準計畫。

Netflix昨（19日）公布第二季財報指，在擴大打擊寄生帳號後，第二季度訂閱量增8%，即約589萬戶，總訂閱用戶量亦增至2.38億用戶。該企將繼續向其他服務國家及地區推出打擊政策及新共享計劃。

其聯合行政總裁Greg Peters則表示，新政策旨在「最佳化」廣告方案的結構。

不過，暫時未有消息指出，Netflix將會將取消基本無廣告方案的計畫擴至香港地區，因此香港用戶暫時未受此新政策影響。

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責任編輯：殷凱怡

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