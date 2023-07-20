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【大行報告│電訊股】瑞銀：中移動次季盈利在高基數下料放慢至3.4%、增幅不及同業　惟8厘息仍吸引

股市 11:52 2023/07/20

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【大行報告│電訊股】瑞銀：中移動次季盈利在高基數下料放慢至3.4%、增幅不及同業　惟8厘息仍吸引

國家工信部數據顯示，內地4月至5月份電訊業服務收入按年增長5.5%，增速較首季的7.7%及去年全年的8%放緩。瑞銀相信，電訊服務收入放慢，主要受到宏觀不利因素影響，令IDC、雲服務、大數據、物聯網（IoT）等增值服務收入增長減慢，但期內傳統電訊業務增長維持穩定，按年增3.8%，較首季的3.6%及去年的3.2%持續加快。

瑞銀估計，中移動 （00941） 、中電信 （00728） 及中聯通 （00762） 第二季電訊服務收入增長6%至6.4%不等，較首季的7.7%放慢，但第二季盈利增長維持穩定，料中電信及中聯通增長10.3%及11.6%，增幅與首季相若，因傳統電訊業務增長維持穩定，但受新業務投資影響，EBITDA率或會向下。

三大電訊商全年盈利可達標

中移動方面，瑞銀料中移動第二季盈利增長3.4%，較首季的9.5%明顯放慢，主要與去年高基數有關，但中移動的傳統電統業務仍具韌性，令其在宏觀經濟疲弱下仍處於行業領導地位，加上今年預測股息率達8厘，市盈率僅9倍，現值仍然吸引，重申為行業首選，H股目標價89元。

瑞銀相信，三大電訊商全年盈利可達標，予三者H股「買入」評級，中電信及中聯通目標價分別為5.6元及8元。

調高中興目標價3成

電訊設備股方面，瑞銀預期中興通訊 （00763） 次季收入在高基數效應下按年變化不大，而且3月建設大量5G基站，預期毛利率維持43%的高位，主要與競爭情況改善、電訊業成本壓力下降、成本控制得宜有關，次季純利料增長45%至34億元人民幣。瑞銀料，中興2022至2025年純利複合年均增長率可達25%以上，惟H股2024年預測市盈率只有9倍，調高中興H股目標價31%至42元，評級「買入」，A股目標價亦升30%至56元人民幣。

瑞銀料中國鐵塔 （00788） 次季收入增長2%，較首季的2.5%放緩，純利則增長14.2%。中通信服務 （00552） 上半年收入及純利料分別升5.5%及6.3%。

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編輯：陳韻妍

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