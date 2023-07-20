▲ 【大行報告｜2382】大行料舜宇或在下月業績時調低出貨量指引 花旗美銀齊削目標價

舜宇 （02382） 發盈警後大失市場所望，股價急挫逾一成，市場普遍看淡其盈利能力及出貨量。花旗發表報告指，投資者將對盈警消息作出負面反應，而管理層在8月業績會議上，或會下調出貨量指引。

花旗表示，舜宇盈利急跌主要歸因於中國復甦疲弱及全球經濟不確定性的情況下，集團手機鏡頭及手機攝像模組出貨量下降，以及在市場競爭加劇之下，導致產品平均售價及利潤率受壓。不過，該行提到，預計公司其出貨量在今年上半年見底，下半年將按半年回升，並錄得季節性好轉，但又認為需求疲弱情況會延續至明年上半年，故將下調至「中性」評級，2023至2025年純利預測相應下調57%、45%及34%，目標價從110元下調至80元。

美銀料明年盈利續受壓

美銀證券發表報告指，舜宇上半年表現遠遜預期，預計管理層會在業績公布後下調出貨量指引。同時，該行指，安卓手機市場毛利受壓，而新iPhone產量同時受到質疑，儘管今年再存低基數效應，預料盈利壓力會持續至明年。

該行目前預計舜宇今年手機鏡頭出貨按年下跌8%，手機模組升2%。而公司上半年車載鏡頭出貨量好過預期，按年增長25%，但由於同業競爭和新企業入局，預計下半年出貨量僅將穩定在6月份的水平。

該行將舜宇2023至2025年盈利預測下調26%至49%，重申「跑輸大市」評級，目標價由68元下調至57元。

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編輯：姚卓然