【散水餅商機】市民離職買散水餅　加上玩味字句表心意

近年移民潮下，不少人都「忍著淚說Goodbye」，成人離職、小童退學，再加上留港市民的轉職和升職等，令過去幾年散水餅的銷情上升，有市民表示，離職買散水餅是禮貌或「約定俗成」，會用上幾百元為同事們送上心意。

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從事市務工作的Bokie Chan（下圖）今年5月中離職，她用400多元在一間IG小店購買了20件菲律賓式布丁冬甩，「這小店由我的菲裔華僑大學同學開設，最初光顧是想幫她，後來覺得真心美味，所以買散水餅都在她的店買。」她表示，每次離職都會買散水餅，因為覺得是禮貌。

Bokie除喜歡這款冬甩的味道，也愛其Mini Size，「我們這一行都是女孩子居多，如果太大件會吃不完，Size減半就剛好。」除原味之外，還有抹茶、伯爵茶、朱古力等口味，她每款都挑選了幾個。Bokie說很滿意今次的選擇，下次還會再光顧。

於大學工作的Eva Tsang今年5月離職，她選擇了散水茶包送給同事，「因為同事分布在不同地點，我希望購買有獨立包裝，兼可擺放長時間的禮品」，她用了600元購買約50盒散水茶包，上面寫有「在心中」、「江湖再見」、「好在有你」等，她表示，如購買100盒以上，更可度身訂造心意語句，「同事看到語句都很開心，茶包、咖啡包的味道不錯，我感到滿意。」

從事市務工作的梁小姐於4月尾轉工，「做了好幾年，想轉環境和嘗試新挑戰」，她是部門主管，覺得「約定俗成」需在最後一天買散水餅，否則會不好意思。

梁小姐到了一間連鎖日式糕餅店，用1,000元內買了約30份獨立包裝的啫喱和布丁，「那天是周五，有些同事不在公司，我想買一些能放雪櫃擺放至周一的東西」，產品有很多口味，如芒果、提子、桃等等，顏色美觀，她每款買幾個，讓同事自己挑選，「對產品感到滿意，下次有機會將再買他們其他產品，例如是即做的布丁，感覺更吸引。」

Beans看好麵包店前景

Beans於2018年開始推出散水餅，「當時和朋友談天，他說想送散水餅，我發現『散水餅』只是一個代名詞，市面上還沒有這種產品，於是就開始構思。」荳子集團有限公司發言人梁曉怡說，以前自己做銀行時，當有人要離職，就必須在臨放工3、4點去餅店購買，但問題是當事人未必行得開，於是她想「如果有人送貨，就會更加方便和體面」。

現時Beans的散水餅有杯子蛋糕和撻類，加插一些角色和挖苦語句，有開玩笑的意味，「散水餅須預訂，不賣現貨，除了年尾轉職淡季或周末，其他日子都銷情穩定。」Beans有麵包店和餐廳，梁曉怡認為前者的生意更穩定，「餐廳生意受很多因素影響，例如是經濟、天氣、市民外遊等等，而且疫後晚市提早了結束；但麵包卻是必需品，很多人都會每天購買。」

說到前景，梁曉怡直言不太看好今年的市道，「市場人流明顯減少，生意能保持平穩，但仍比疫前下跌1至2成」，再加上招聘困難、成本上升，餐飲不容易經營，相對上她對麵包店更有信心。

Circle Bakery散水餅分兩類

Circle Bakery在3、4年前開始做散水餅，當年的定單很零星，至近兩年需求擴大，創辦人Cindy Wong（下圖）說，散水餅現佔餅店3成生意額，當中7成是移民，3成是升職或離職，「我們的散水餅沒有旺淡季，但去年新年前多人移民，定單突然增多。」

現時Circle Bakery的散水餅分兩類，一是須即日食的西餅，二是可存放的曲奇，兩者各佔散水餅生意額的5成，餅店可寫上「再見」、「多謝」及「江湖再見」等字眼，Cindy表示近2月的生意較淡靜，因為「已走的人大部分已走」，再加上3、4成熟客都已移民，故她不看好今年成績，現時生意只及疫前的6成，她預期下半年的生意額相若。

Natural Chiffon用杯子蛋糕砌字

Natural Chiffon創辦人許國錳（Patrick）說，除了過年前的轉職淡季，散水餅在其他日子銷量平均，「尤其6、7月最旺，因為這是學校畢業禮的高峰期」，尤其是2年前的移民高峰期，他們就經常要送貨到學校，「單價由400多元至5,000元都有，公司客甚至會過萬元。」

他們可在迷你版杯子蛋糕上寫字，砌成THANK YOU、GOODBYE和ALL THE BEST等句語，以透明盒子盛著，心意一目了然，「這幾年散水餅的生意額上升了5成，現時佔了我們生意額的三分之一。」他表示，疫後生意已回復約8成，期望下半年會上升至9成或以上，他們將定期推出新產品谷銷量，如今年的母親節花束杯子蛋糕就令生意額提升了2成。

PHD加入散水餅戰團

不單是餅店，薄餅專門店PHD今年都加入散水餅戰團，3月推出「全部都係撻」盒裝撻系列，其中以朱古力軟心葡撻最受歡迎，發言人表示，隨盒會附送玩味十足的插牌，幫客人寫出心聲，如「88你條尾」、「走先啦」、「下個到你」，以及給專門給老闆的「腦細世一」等，發言人指反應熱烈，對今年市道持審慎樂觀態度。

本報記者：歐陽佩

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