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【人仔點睇】金融部門動用政策工具 人民幣匯價即時掉頭抽高

股樓投資 11:06 2023/07/20

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據外媒報道，時隔9個月，中國金融監管機構再上調跨境融資宏觀審慎調節參數，以緩解人民幣匯率貶值速度。當這政策工具一出，人民幣滙價即時有反應，人民幣離岸價（CNH）抽升近500點，逼近7.18水平。

【同場加映】溫股知新：經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

溫股知新
【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

中國人民銀行、國家外滙局周四（20日）宣布，將企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數由1.25上調至1.5，於2023年7月20日實施。該參數提高，意味跨境融資風險加權餘額上限上升，有助於境外資金流入，增加境內美元流動性，穩定市場預期，緩和現匯市場人民幣貶值壓力。

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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事實上，金融部門過往亦曾動用此工具干擾滙市，如去年10月份人民幣匯率大幅貶值時，人行將此參數由1上調至1.25。反之，人行在2020年底將此參數由1.25下調至1，以抑制人民幣的升值速度。

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責任編輯：林衛

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