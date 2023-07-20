【女子世界盃2023】開鑼前 新西蘭槍擊案3死6傷

新西蘭最大城市奧克蘭周四（20日）有建築地盤發生槍擊案，造成3人死亡及6人受傷，其中一名死者為槍手。而女子世界盃定於今日開鑼，主辦方表示會如期舉行。

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事發於當地清晨7點20分（本港清晨3點40分），有人報警指奧克蘭市中心一個地盤傳出槍聲。警方透露槍手手持泵動霰彈槍開槍，穿過地盤到達上層後，將自己關在電梯井內。

有警員嘗試制服槍手，但槍手又開了幾槍，槍手不久後證實身亡。至於嘗試與槍手駁火的一名警員，也傷重不治。

據悉，24歲槍手有家暴紀錄需接受居家羈留，但仍可在事發地盤工作，初步懷疑其犯案起因與工作有關。另外，槍手也沒有槍牌。

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當局在槍擊案發生後封鎖奧克蘭的幾條街道，並暫時取消所有進入該市的渡輪服務，而部分路綫的巴士也需繞道行駛。

另外，女足挪威隊下榻的酒店正在槍擊案地點附近，數名挪威隊球員在社交媒體報平安，美國隊同樣報稱所有球員及工作人員平安。

至於意大利隊球員則因交通原因無法離開酒店，要推遲訓練。

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責任編輯：鄭錦玲