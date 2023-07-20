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【A股點睇】監管出手打擊網上造謠 官媒：不讓「小作文」左右股市

股樓投資 11:04 2023/07/20

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內地《經濟日報》刊登文章引述，中央網信辦發文稱，一篇題為「財通政策路演紀要」的文章在網上傳播，稱某重要會議將討論多項財政經濟政策，引發股市較大反應，此類典型股市「小作文」謠言，假借權威、胡亂臆測，影響十分惡劣，已依法對造謠傳謠賬號作關閉處置。

【同場加映】溫股知新：經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

溫股知新
【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

其實，這類「小作文」由來已久，既有編造上市公司投資動向的，炮製重要會議決策的，還有直接偽造「紅頭文件」，可謂花樣百出、似是而非，在市場興風作浪，加劇市場恐慌，引發踩踏效應。

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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文章指出，打擊股市「小作文」，不僅要打，還要打准打痛，還要打出「組合拳」。除監管部門努力外，各市場參與主體也要共同抵制和監督。平台方要壓緊壓實主體責任，不斷更新技術手段，精準識謠止謠，把好謠言擴散源頭關；上市公司要對不實信息第一時間作出回應，主動加強信息披露，讓謠言止於公開、止於透明。

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責任編輯：林衛

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