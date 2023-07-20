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【俄烏戰爭】普里戈任被放逐後首現身 批對烏戰爭「可恥」

環球政治 10:53 2023/07/20

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俄羅斯僱傭兵集團「瓦格納」（Wagner Group）首領普里戈任（Yevgeny Prigozhin）日前發片，為他被放逐至俄羅斯後首次現身。片中普里戈任狠批，俄軍對烏克蘭的戰爭是「恥辱」。

【俄烏戰爭】俄連續兩晚襲敖德薩 烏東全境響空襲警報 【下一頁】

兩個相信隸屬瓦格納的即時通訊平台Telegram的頻道發布影片，普里戈任在白俄向瓦格納士兵發表演說，歡迎部下來到白俄土地，稱他們曾經有尊嚴地作戰，而且為俄羅斯付出足夠。

普里戈任片中不改風格，繼續嚴厲批評俄國軍方。他指現時發生在烏克蘭前線的事是恥辱，幸好瓦格納不用參與，集團將等待時機，直至能夠全力出擊。

瓦格納Telegram頻道指普里戈任當日向數千士兵發表講話，惟未披露地點及時間等詳情。普里戈任表明，瓦格納將駐紮在白俄一段時間，指白俄人民視瓦格納如兄弟。

【俄烏戰爭】烏糧食出口港之一被炸 疑俄報復大橋遇襲 【下一頁】

普里戈任指瓦格納或在白俄繼續受訓，未來可能在非洲有「新發展」。不過，他亦暗示瓦格納未來可能重返烏克蘭戰場，強調會確保他們不會被強迫執行令自己蒙羞的行動。

此前甚少露面的瓦格納高層烏特金（Dmitry Utkin）亦有發言，強調瓦格納未走到盡頭，只是集團全球行動的開始，未來很快會再有任務。

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責任編輯：吳漢培

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