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【中美角力】美國眾院委員會致函4創投公司　促回應對華尖端技術投資準則及風險評估過程

股市 10:27 2023/07/20

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【中美角力】美國眾院委員會致函4創投公司　促回應對華尖端技術投資準則及風險評估過程

中美角力持續，繼拜登政府有傳將下令限制美國企業投資中國經濟關鍵領域後，據外電報道，美國眾議院美中共產黨戰略競爭特別委員會致函4間當地創投基金，關注其投資中國科技初創公司情況，並要求在8月1日前回覆當局其投資準則、詳細風險評估過程及因素。

該信件寄向GGV Capital、GSR Ventures、Qualcomm Ventures及Walden International，特別關注他們過往投資於人工智能（AI）、芯片、量子計算的中國企業。

根據信件，Qualcomm Ventures在2015至2021年期間投資13間中國企業，其中一間為已經上市的商湯 （00020） ，被指與新疆活動有關。

當中最大問題的是管理92億美元的資產的GGV Capital，信中指，公司在2015至2021年投資43間中國AI企業。GGV Capital既投資阿里巴巴 （09988） ，又投資Tiktok母企字節跳動和打車公司滴滴出行，同時更有投資北京面部識別軟件提供商曠視科技，信中提到曠視科技積極支持對維吾爾人進行監視。

另外，信件又指，Walden及GSR Ventures最積極參與AI投資。Walden從2015年到2021年，至少39%的人工智能交易涉及該領域，其中包括對現已列入黑名單的Intellifusion。而GSR Ventures在2015年至 2021年間更是中國人工智能公司在美國最大的投資者之一。這些交易不僅直接違背美國國家利益，為中國企業技術研發提供資金，而且還存在將關鍵技術和專業知識從美國轉移到中國的風險。

四間公司未有回應傳媒查詢。

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編輯：姚卓然

國防 美股 地緣政治 港股 外交 阿里巴巴－SW（09988） 科技戰 字節跳動 基金 人工智能
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