  • 31°C
香港時間 : 2023720日 (週四) 11:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美關係】就美國擬增加對華投資和芯片限制　中國駐美大使謝鋒：中方不會袖手旁觀、必作回應

股市 10:42 2023/07/20

分享：

分享：

【中美關係】就美國擬增加對華投資和芯片限制　中國駐美大使謝鋒：中方不會袖手旁觀、必作回應

美國最近有指將加大限制先進半導體設備和技術出口中國，令兩國的緊張關係繼續升溫，中國駐美大使謝鋒周三（19日）在美國出席一個論壇上表示，倘美方對中方在半導體產業上實施更多限制，中方不能保持沉默，必將回應。

針對有傳華府正考慮設立境外投資審查機制，進一步禁止出口人工智能芯片到中國，謝鋒回應指，中方不會袖手旁觀，肯定會作出回應，不會因挑釁而退縮。他又重申，中方希望告別「鐵幕」（Iron Curtain）和「矽幕」（silicon curtain），並不希望打貿易戰和科技戰。

談及美方試圖阻撓中方獲得先進芯片時，他形容有關行動如同在游泳比賽中，禁止對手穿着泳衣，而另一方則穿名牌和專業泳衣。

相關文章：

【中美角力】美國眾院委員會致函4創投公司　促回應對華尖端技術投資準則及風險評估過程

【中美角力】美國對華限投令據報針對於尖端技術　料最快明年才生效

【中美關係】美財長耶倫：期望與中國在共同關注領域展開合作

記者：伍鍵文

中美關係 科技產品 晶片 科技戰 貿易戰 中國 美國
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【大行報告】大摩：九龍倉置業股價於未來60日逾80%機會跑贏大市　零售續租租金上升

下一篇文章

【中美角力】美國眾院委員會致函4創投公司　促回應對華尖端技術投資準則及風險評估過程
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】美股15月高 道指升109點越35000關 傳測試Apple GPT 蘋果破頂
【美股收市】美股15月高 道指升109點越35000關 傳測試Apple GPT 蘋果破頂
【恒指夜期+ADR】夜期收市升62點　人民幣跌0.5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升62點　人民幣跌0.5%（不斷更新）
【香港排名】新加坡成2023「最強護照」　香港排名17、大中華區稱冠
【香港排名】新加坡成2023「最強護照」　香港排名17、大中華區稱冠
【長和李嘉誠】孫女李思德獲李嘉誠親手培育接班　喜愛水上運動、被讚「又乖又懂事」
【長和李嘉誠】孫女李思德獲李嘉誠親手培育接班　喜愛水上運動、被讚「又乖又懂事」
【TSLA業績】Tesla特斯拉料第三季產量微跌嚇怕市場　第二季業績破多重紀錄　發動減價戰經營毛利率15%跌至10%
【TSLA業績】Tesla特斯拉料第三季產量微跌嚇怕市場　第二季業績破多重紀錄　發動減價戰經營毛利率15%跌至10%
【打風消息】下星期再打風？　天文台：另一熱帶氣旋或下周初達南海北部　今日餘下時間維持三號強風信號（不斷更新）
【打風消息】下星期再打風？　天文台：另一熱帶氣旋或下周初達南海北部　今日餘下時間維持三號強風信號（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款