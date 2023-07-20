▲ 【中美關係】就美國擬增加對華投資和芯片限制 中國駐美大使謝鋒：中方不會袖手旁觀、必作回應

美國最近有指將加大限制先進半導體設備和技術出口中國，令兩國的緊張關係繼續升溫，中國駐美大使謝鋒周三（19日）在美國出席一個論壇上表示，倘美方對中方在半導體產業上實施更多限制，中方不能保持沉默，必將回應。

針對有傳華府正考慮設立境外投資審查機制，進一步禁止出口人工智能芯片到中國，謝鋒回應指，中方不會袖手旁觀，肯定會作出回應，不會因挑釁而退縮。他又重申，中方希望告別「鐵幕」（Iron Curtain）和「矽幕」（silicon curtain），並不希望打貿易戰和科技戰。

談及美方試圖阻撓中方獲得先進芯片時，他形容有關行動如同在游泳比賽中，禁止對手穿着泳衣，而另一方則穿名牌和專業泳衣。

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記者：伍鍵文