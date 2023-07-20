逾九成受訪者在過去五年曾參與義務工作　義務工作的等值經濟產出每年可達2,106億港元

義務工作發展局 (Agency for Volunteer Service，簡稱AVS ) 上月委託香港恒生大學市場學系進行「香港義務工作調查」，透過網上和實體訪問，收集社會大眾日常參與義務工作的數據和意見，了解香港人參與義務工作的情況並作深入分析，為制定未來義務工作發展提供策略方向，宣揚「關愛香港 人人行義」的精神。

▲ 「香港義務工作調查」結果於昨日7月19日公布，義務工作發展局主席彭韻僖律師（中）、義務工作發展局總幹事李佩琪女士（左）及香港恒生大學市場學系鄺家麒博士（右）出席講解。

逾九成受訪者在過去五年內曾參與義務工作

是次調查於今年六月期間成功訪問了661名受訪者，超過九成多的受訪者曾在過去五年內參與義務工作，包括有組織或自發地助人；當中逾八成受訪者參與機構或團體組織的義工服務。而過去一年內有參與義務工作的人數佔整體受訪者七成六。 每月平均投入義務工作的時數約為12.84小時，換算為每星期投放大約三小時在義務工作上。以10分代表百份百的參與度，受訪者自覺在義務工作上的參與程度，包括時間和精力的平均得分是7.38，這反映大部分受訪者均相當投入參與義務工作。

青年人較喜歡參與自發義務工作

調查顯示，30歲以下的受訪者組別在過去一年參與義務工作的比率是54.7%，自覺參與程度（6.94分）和每月投入於義務工作的時間（7.52小時）相對其他年齡組別為低，而限制他們參與義務工作的主因是缺乏時間（37.1%）和沒有伴一齊當義工（9.0%）。調查還發現有近四成的青年人 (30歲或以下) 以自發或非組織形式參與義務工作，六成喜歡與朋友或同學/老師等結伴做義工服務，比例上較其他的年齡組別為高。

較年長的投入義務工作的時間較多 但缺乏合適的技能

相比之下，較年長的受訪者對義務工作投入較大，數據反映51至64歲和65歲或以上的受訪者，平均每月投入於義務工作的時數分別達13.64小時和22.59小時，自覺投入義務工作的平均得分為7.53分及7.80分（以10分代表百份百的參與度）。但部分自覺缺乏合適的技能以應用在義務工作上（51-64歲: 15.6%；65歲或以上: 20.7%）。整體而言，其他

限制受訪者參與義務工作的主因是難以找到適合的義務工作（15.0%）和合適的機構加入它們的義工行列（8.6%）。

「最常參與」和「最希望參與」的義務工作類別 冀參與國際會議或到大灣區服務

調查顯示受訪者最常參與的義務工作類型為支援弱勢社群（16.3%）和文化、旅遊和藝術活動的義務工作（12.9%）。而部分最希望參與的義務工作類型為保育/環境服務(8.6%)、教育服務(如師友計劃)(6.3%)、動物權益/保護服務(5.9%)、醫療健康服務(4.1%)等。此外，30歲以下組別最希望參與國際會議的義工亦有3.5%。除了參與本地義務工作外，有三成多受訪者表示希望未來有機會到大灣區(17.3%)及內地其他地方(14.2%)參與義務工作。

嘉許和社會認同有助推動義務工作

整體而言，受訪者均認為當義工可以幫助別人，而將之當為一件有意義的事。對30歲以下的受訪者，他們認為參與義務工作可以累積更多的工作和社會經驗，並更重視政府和社會的認同和嘉許。而對於50歲以上的人士來說，參與義務工作可以善用工餘時間和發揮自己的專長。無論任何年齡的受訪者，均認為對義務工作所付出的努力獲得認同是非常重要。

港人義務工作的等值經濟產出可達2,106億港元

調查結果又顯示，香港人當義工的等值經濟產出可達2,106億港元，估算約為2022年生產總值的7.45%。這個數字反映出香港人在義務工作上的經濟貢獻平均在世界之上。按聯合國的數字，全球約有十億名活躍義工貢獻著相等於全球2.4% GDP。但與一些發達國家例如澳洲的百份之十四 GDP相比，香港在義務工作普及方面，應還有發展的空間。

AVS積極回應義務工作需求

AVS自成立以來，一直致力推動義務工作的持續發展，對於調查發現九成多人曾參與義務工作及義工所作的龐大經濟貢獻，AVS主席彭韻僖律師表示十分鼓舞，並感謝各界義工一直以來的付出和貢獻，AVS期望市民參與義務工作的力度可以更深更廣。結果顯示嘉許和社會對義務工作的認同，對推動市民參與義務工作是非常重要。對此，AVS推出「香港義工奬」，以表彰義工、企業、各界機構和團體、屋邨 / 屋苑、學校以及義工協作計劃對社會的付出和貢獻。同時，透過他們的助人故事，鼓勵更多市民積極投入義務工作，關顧弱勢社群，傳揚愛心。

▲ 義務工作發展局主席彭韻僖律師在會上簡介了「香港義工獎2023」的詳情。

義務工作普及仍有發展空間

從數據顯示，在青年人群體中，六成多喜歡結伴參與義務工作及傾向參與自發的服務，有見及此，「香港義工獎」設立愛心學校獎項系列，鼓勵學校師生積極參與義務工作。同時，AVS建議學校把義工服務融入校園，成為恆常活動之一，這有助鼓勵沒有時間參與義工服務的青年人，與同學、老師、家人、以至跨代一同參與，服務社會。AVS的「4C青年義工領袖計劃」，包含讓青年人發揮創意和自行策劃服務的元素，而AVS也鼓勵任用義工機構加入義工自主的元素，以吸引更多青年人參與。

加強及凝聚義工力量

調查發現年長人士投入義務工作的時間較多。他們具備較豐富的經驗、知識及技能，AVS鼓勵他們善用才能，投放更多時間參與義務工作。AVS的專才義工隊是其中的例子，計劃讓義工善用個人專長和技能，在服務中發揮。義務工作發展局亦設立香港義工學院，推動優質義工服務，為各界義工、義工領袖及義工管理人員提供培訓和專業諮詢服務，並出版義務工作參考資料及教材。歡迎各界使用該項服務，增強服務及義務工作的管理效能。

▲ 青年義工蔡卓欣（右）及資深義工劉鳳儀（左）分享他們的助人故事。

呼籲國際盛事大型活動善用義工 培養愛香港的精神

青年人期望能多參與和國際盛事相關的義務工作。香港作為盛事之都，彭律師呼籲非牟利組織於國際盛事及大型活動，如渣打香港馬拉松、香港旅遊發展局舉辦的國際龍舟邀請賽、花車巡遊等，善用義工，讓他們擴闊視野，豐富人生經驗。同時響應政府鼓勵市民了解兩地生活的需求， AVS亦計劃未來將安排與大灣區義工團體交流服務經驗及心得。

最後，彭律師表示：「我們了解義工喜歡參與多元化的服務，及義工在尋找合適服務時可能遇到困難。AVS會繼續與非牟利機構緊密合作，發展持續的義務工作，透過『行義香港』一站式的義工網絡平台，讓義工和任用義工機構能更有效地進行招募及服務配對等，減少時間和人力成本，相信有助推動義務工作的發展。我們歡迎各界善用這網上平台，實踐『關愛香港 人人行義』的精神，共同為社區作出更多的貢獻！」

義務工作發展局簡介:

義務工作發展局是一間非牟利慈善機構，1970 年成立，積極推動及發展持續的義務工作，每年培訓逾 25,000 名義工、義工領袖及義工管理人員，動員逾 11 萬義工為超過 500 間機構提供 30 萬服務小時，與社會各界攜手締造一個關懷互助的社群。

義務工作發展局網址：https://www.avs.org.hk

「香港義工獎」網址：https://hkv-award.hk/

(特約)