▲ 【人民幣匯價】跨境融資宏觀審慎調節參數上調至1.5 分析：緩和人民幣貶值壓力

為進一步完善全口徑跨境融資宏觀審慎管理，繼續增加企業和金融機構跨境資金來源，引導其優化資產負債結構，中國人民銀行、國家外匯局決定將企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從1.25上調至1.5，於2023年7月20日實施。

境內機構借用外債空間進一步擴大

企業跨境融資宏觀審慎調節參數，主要影響境內企業跨境融資行為，參數上調是擴大資本流入，其中包括境內機構借用外債空間進一步擴大等，屬於跨境資金流動宏觀審慎管理措施之一。

分析認為，參數上調有利於增加境內美元流動性，緩和現匯市場人民幣貶值壓力，有助於穩定市場信心。

去年10月，企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從1上調至1.25。

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編輯：陳韻妍