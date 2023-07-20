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【人民幣匯價】跨境融資宏觀審慎調節參數上調至1.5　分析：緩和人民幣貶值壓力

宏觀解讀 09:43 2023/07/20

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【人民幣匯價】跨境融資宏觀審慎調節參數上調至1.5　分析：緩和人民幣貶值壓力

為進一步完善全口徑跨境融資宏觀審慎管理，繼續增加企業和金融機構跨境資金來源，引導其優化資產負債結構，中國人民銀行、國家外匯局決定將企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從1.25上調至1.5，於2023年7月20日實施。

境內機構借用外債空間進一步擴大

企業跨境融資宏觀審慎調節參數，主要影響境內企業跨境融資行為，參數上調是擴大資本流入，其中包括境內機構借用外債空間進一步擴大等，屬於跨境資金流動宏觀審慎管理措施之一。

分析認為，參數上調有利於增加境內美元流動性，緩和現匯市場人民幣貶值壓力，有助於穩定市場信心。

去年10月，企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從1上調至1.25。

相關文章：【數字人民幣】中銀香港伙母行推數字人民幣「跨境購物節」　本港逾200家商店受理數字人民幣

相關文章：【人民幣匯價】內地銀行據報再下調企業美元存款利率上限　人民幣回軟至7.24

編輯：陳韻妍

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