【港股市況】內房造好　阿里巴巴倒跌、舜宇挫逾13%　恒指午後初段升約40點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股向上，港股反彈近50點。恒指高開50點，早段曾升逾200點，高見19215點，其後一度轉跌。恒生指數半日升49點，報19001點，成交590億元。科指跌0.3%，報4103點。ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌0.4%，騰訊 （00700） 升0.7%，美團 （03690） 升0.5%。內房造好，其中碧桂園 （02007） 、龍湖 （00960） 分別升逾4%，舜宇 （02382） 逆市挫逾13%。

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大行報告︰

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【大行報告│電訊股】瑞銀：中移動次季盈利在高基數下料放慢至3.4%、增幅不及同業 惟8厘息仍吸引

【大行報告】大摩：九龍倉置業股價於未來60日逾80%機會跑贏大市 零售續租租金上升

【大行報告】大摩料信置股價未來60日跑贏大市 下半財年利息收入及酒店EBIT料大增2.7倍

財經日誌︰

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即市走勢︰

【13：40】港股午後續於19000點水平爭持，最新升約49點，報19002點，科指跌0.4%，報4099點。

【13：35】阿里巴巴 （09988） 午後初段跌0.3%，美團 （03690） 跌0.2%，騰訊 （00700） 無升跌。

【13：26】大摩唱好，九置 （01997） 午後升3%，高見40.3元。摩根士丹利認為九置股價於未來60日會跑贏大市，可能性高達80%以上。

【13：25】巨星傳奇 （06683） 午後升幅進一步擴大至逾23%，見8.15元新高。

【13：18】四大內銀上，建行 （00939） 、工行 （01398） 、中行 （03988） 升逾1%，農行 （01288） 升逾2%。

【13：17】本港地產股向上，恒地 （00012） 、新地 （00016） 、信置 （00083） 升逾1%，新世界 （00017） 升逾2%。

【13：05】【人民幣匯價】離岸人民幣曾升穿7.18 路透：國有大行拋售美元緩人民幣跌勢

【13：00】港股午後初段升約40點，報18992點。科指跌0.4%，報4098點。

【12：25】【港元拆息】港元拆息全線上揚 1個月HIBOR創近16年高

【12：13】【內房危機】內地據報擬放鬆一線城市購房限貸政策 碧桂園龍湖半日彈4%

【12：00】恒生指數半日升49點，報19001點，成交590億元。科指跌0.3%，報4103點。ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌0.4%，騰訊 （00700） 升0.7%，美團 （03690） 升0.5%。內房造好，其中碧桂園 （02007） 、龍湖 （00960） 分別升逾4%，舜宇 （02382） 逆市挫逾13%。

【11：58】巨星傳奇 （06683） 升幅擴大至近20%，高見7.89元後上市新高。

【11：51】港股中午收市前升約51點，報19004點，科指跌0.3%，報4102點。

【11：36】內險續軟，國壽 （02628） 跌0.7%，平保 （02318） 跌0.1%，財險 （02328） 跌0.7%，太保 （02601） 跌逾1%。

【11：30】內地股市半日偏軟，上證跌0.3%，深證跌0.3%，創業板指跌0.2%。

【11：21】國美零售 （00493） 最新跌近14%，破底低見0.08元。

【11：11】【新能源車】吉利控股旗下遠程汽車通過A輪融資近47億元 由博裕投資及越秀產業基金領投

【11：05】3D MEDICINES （01244） 最新跌逾33%，低見65元，成交7053萬元。

【11：02】大市最新回升約50點，於19000點關口爭持。

【10：50】阿里巴巴 （09988） 轉跌1%，騰訊 （00700） 升0.5%，美團 （03690） 升0.2%。

【10：47】恒指轉跌。

【10：46】【中美關係】就美國擬增加對華投資和芯片限制 中國駐美大使謝鋒：中方不會袖手旁觀、必作回應

【10：45】大市升幅收窄至約20點，再回落至19000點以下水平。

【10：43】金沙 （01928） 逆市跌逾1%，銀娛 （00027） 跌0.7%。永利 （01128） 、美高梅 （02282） 跌0.7%，澳博 （00880） 跌0.6%，新濠 （00200） 跌逾1%。

【10：35】國美零售 （00493） 逆市跌逾6%，破底低見0.088元。

【10：27】【中美角力】美國眾院委員會致函4創投公司 促回應對華尖端技術投資準則及風險評估過程

【10：23】恒指升幅收窄至百點內，報19027點，升78點，科指跌0.3%，報4101點。

【10：19】舜宇 （02382） 最新挫逾13%，低見67.1元。

【10：13】3D MEDICINES （01244） 續挫逾19%，低見78.85元。

【10：03】大市升勢略為回順，恒指最新升約135點，報19088點，科指升0.3%，報4127點。

【09：57】中海外 （00688） 升逾2%，潤地 （01109） 升逾1%，碧桂園 （02007） 升逾4%，雅居樂 （03383） 升逾3%，龍湖 （00960） 升近4%。

【09：47】巨星傳奇 （06683） 升14%，高見7.54元創上市後新高。

【09：45】小鵬汽車 （09868） 升逾5%，蔚來 （09866） 升逾2%，理想汽車 （02015） 升逾1%。

【09：44】【人民幣匯價】跨境融資宏觀審慎調節參數上調至1.5 分析：緩和人民幣貶值壓力

【09：41】除舜宇 （02382） 下挫外，另一手機孖寶 （02018） 亦逆市跌5%，低見17.62元。

【09：38】柬埔寨博彩股金界控股 （03918） 績後升逾1%，高見4.82元。

【業績｜柬埔寨賭股】金界控股上半年純利彈57%至8297萬美元 次季高端貴賓日均營業額恢復至疫前水平

【09：37】藥明生物 （02269） 升4%，高見41.7元。

【09：35】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 開市後升逾2%，阿里巴巴 （09988） 升逾1%。

【09：34】滙豐 （00005） 升近1%，破頂高見63.85元，友邦 （01299） 逆市跌0.5%，報77.8元。

【09：33】港股開市升後升200點，早段高見19165點，科指升1%，報4156點。

【09：32】舜宇 （02382） 開市後跌幅擴至9%，低見70.6元。

【09：30】半新股眾安智慧生活 （02271） 逆市跌逾7%，低見1.06元創上市後新低。

【09：22】阿里巴巴 （09988） 升0.1%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升0.9%，舜宇 （02382） 跌5%，恒指高開50點，開報19003點，科指升0.4%，報4132點。

【藍籌盈警】舜宇光學料上半年盈利倒退65%至70%

【09：17】人行將一年期和五年期貸款市場報價利率（LPR）分別維持在3.55%和4.2%不變。

【LPR】中國7月LPR維持不變符預期 1年期LPR為3.55%、5年期為4.2%

【09：13】期指開報18959點，高開51點。

【08：57】恒指黑期升約20點，報18938點，道指期貨跌2點，報35251點。

【08：28】【騰訊700】騰訊馬化騰發文回應國務院撐民營經濟 稱對民企具激勵和指導作用

【07：52】【業績｜消費股】維達國際上半年少賺81% 中期息派10仙

【07：48】【業績︱濠賭股】金沙上季經調整物業EBITDA轉賺5.4億美元 收入增3.4倍

【07：45】【富力2777】富力創始人張力認行賄 與美國達成協議賠錢 律師：已返回中國

【07：45】【Morning精點】新加坡成2023「最強護照」、香港排名17︱移民專家關景鴻上月離世

【07：45】港股ADR收報18976點，升23點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報63.71元，較港收市高0.46叿0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報333.45元，較港收市高0.45元或0.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報89.89元，較港收市低0.46元或0.5%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】環球高通脹情況近期持續受控，市場聚焦企業業績表現，加上內地發聲支持民企，中概股向好，道指早段曾升282點，美滙指數亦重上100關。道指收市漲109點，報35061點；標指升10點，報4565點；納指升4點，報14358點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升62點 人民幣跌0.5%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】第一拖拉機股份、四川成渝高速公路、比亞迪電子

責任編輯︰梁浩碩