【搶人才】女性入行會計比例升　倡性別友好就業政策

▲ 雖然香港政府近期積極推動「搶人才」，例如推出「人才清單」以吸引高質素人才來港，惟會計界別並未有納入該清單中。（曾耀輝 攝）

香港上市公司審核師協會（PIEAA）的「香港會計界人才短缺情況之調查」結果顯示，業內性別比例較以往有明顯轉變，例如在修讀會計的學生架構中，女生和男生的比例為6：4，與行業過往的慣例有所不同，認為業內僱主應為女性提供新的發展機會。

不過，PIEAA主席陳錦榮也指出，性別比例在業內較高級的職位架構上，卻與上述情況不同。例如在有牌會師計中，女性和男性的比例為5：5。而在執業證水平，女性和男性的比例則為3：7。

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他解釋，不少已婚和已有家庭的女性在升職至較高職位，例如主管、高級經理或合夥人時，由於工作壓力及工時增加，感到較難兼顧家庭需要，於是選擇離開業界，轉行至政府或NGO等界別，這導致中高層女性人數流失。

留住人才 鼓勵繼續業內發展

為應對這結構性現象，陳錦榮認為，會計師事務所可考慮制定性別友好的就業政策，例如提供更靈活的工作時間和遙距工作安排等，以鼓勵身為父母的會計專業人士能繼續在業內發展，同時這也是留住人才的辦法。

會計及審計行業所需要的技能方面，調查結果顯示，「溝通和人際關係技巧」是最重要；其次才是「財務分析及編制能力」，至於資歷較深的從業員則傾向認為「數碼化和數據分析能力」是較重要。

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陳錦榮又提到，雖然香港政府近期積極推動「搶人才」，例如推出「人才清單」以吸引高質素人才來港，惟會計界別並未有納入該清單中，這使他感到頗為失望。

考慮到本地會計師短缺，對業界以至整體經濟形勢都會構成重大挑戰，他呼籲政府應考慮將會計界別納入技術人員入口計劃內，這才有利為業界帶來可持續發展。

記者：陳卓賢

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