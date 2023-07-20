▲ 【AAPL】蘋果據報正研發「Apple GPT」 股價創新高

蘋果公司（美︰AAPL）據報正研發生成式人工智能（AI）聊天機器人程式，研究人員稱其為「Apple GPT」， 期望挑戰OpenAI ChatGPT及谷歌的Bard等AI工具。蘋果股價曾升逾2%至198.23美元歷史新高，收市升0.7%，報195.1美元。

報道指，蘋果已建立了一個「Ajax」框架來創建大語言模型，還開發AI聊天機器人服務「Apple GPT」。「Ajax」平台基於Google JAX機器學習框架構建，運行在Google Cloud上。蘋果已對搜索、Siri及地圖功能進行了與AI相關的改進，而「Ajax」目前被用於創建大語言模型，並成為內部ChatGPT式聊天工具的基礎。

近數月來，推動AI已成為蘋果的一項主要工作，多個團隊在該項目合作，具體工作包括試圖解決相關的潛在隱私問題。不過，報道指蘋果尚未制定出向消費者發布這項技術的明確策略。

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責任編輯︰梁浩碩