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【AI職場】半數企業採用AI　3項建議助員工適應

12:00 2023/07/22

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對於AI在職場應用的看法，52%受訪者是傾向樂觀，這比例較5年前上升了17%。（法新社）

人工智能（AI）熱潮席捲全球，很多企業開始在營運流程引入該技術。為探討AI在職場的變化及在職人士對其看法，管理諮詢公司波士頓顧問（Boston Consulting Group，BCG）進行一項調查，發現採用AI的企業比例，已由2018年的22%增長至今年的50%。

在AI at Work: What People Are Saying報告中，BCG向全球12,800名前綫員工、中層及高管進行調查，以了解AI在職場的普及程度和僱員對AI的感受。結果顯示，62%受訪者經常在工作中使用生成式AI（Generative AI）工具，僅36%人表示自己並非生成式AI的使用者。

【香港製造】機械人初創本地設廠　控質量育人才

對於AI在職場應用的看法，52%受訪者是傾向樂觀，這比例較5年前上升了17%；而對AI看法傾向憂慮的比例，則由2018年的40%下降至30%。

若以職場階級分類，有高達80%高管表示經常使用生成式AI工具，但只有20%前綫員工會經常使用它。同時，62%高管對AI看法是樂觀，但感到樂觀的前綫員工則只有42%。

BCG認為，受訪者的樂觀情緒隨着對AI熟悉度的增加而增長，經常使用生成式AI的人也較那些從未嘗試過的人更加樂觀；惟以上數據亦反映，對於AI的接受程度和看法，高管和前綫員工之間是有明顯差異。

【香港機械人】自設廠加強品質　搶贏日本客生意

倡創合適空間 提升技能

面對AI的急速發展，BCG向領導者提出3項建議：

1.企業應為負責任的AI實驗創造適合的空間。

2.企業需要不斷提高技能，幫助員工適應AI帶來的工作方式變化。

3.企業應建立一個負責任的AI項目，因為員工需要從中獲得指導，並向他們保證企業是以合乎道德的方式看待AI。

責任編輯：陳卓賢

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