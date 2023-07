【AI職場】半數企業採用AI　3項建議助員工適應

▲ 對於AI在職場應用的看法,52%受訪者是傾向樂觀,這比例較5年前上升了17%。(法新社)

人工智能(AI)熱潮席捲全球,很多企業開始在營運流程引入該技術。為探討AI在職場的變化及在職人士對其看法,管理諮詢公司波士頓顧問(Boston Consulting Group,BCG)進行一項調查,發現採用AI的企業比例,已由2018年的22%增長至今年的50%。

在AI at Work: What People Are Saying報告中,BCG向全球12,800名前綫員工、中層及高管進行調查,以了解AI在職場的普及程度和僱員對AI的感受。結果顯示,62%受訪者經常在工作中使用生成式AI(Generative AI)工具,僅36%人表示自己並非生成式AI的使用者。

對於AI在職場應用的看法,52%受訪者是傾向樂觀,這比例較5年前上升了17%;而對AI看法傾向憂慮的比例,則由2018年的40%下降至30%。

若以職場階級分類,有高達80%高管表示經常使用生成式AI工具,但只有20%前綫員工會經常使用它。同時,62%高管對AI看法是樂觀,但感到樂觀的前綫員工則只有42%。

BCG認為,受訪者的樂觀情緒隨着對AI熟悉度的增加而增長,經常使用生成式AI的人也較那些從未嘗試過的人更加樂觀;惟以上數據亦反映,對於AI的接受程度和看法,高管和前綫員工之間是有明顯差異。

倡創合適空間 提升技能

面對AI的急速發展,BCG向領導者提出3項建議:

1.企業應為負責任的AI實驗創造適合的空間。

2.企業需要不斷提高技能,幫助員工適應AI帶來的工作方式變化。

3.企業應建立一個負責任的AI項目,因為員工需要從中獲得指導,並向他們保證企業是以合乎道德的方式看待AI。

