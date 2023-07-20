【騰訊700】騰訊馬化騰發文回應國務院撐民營經濟　稱對民企具激勵和指導作用　雷軍亦深有感觸（第二版）

▲ 【騰訊700】騰訊馬化騰發文回應國務院撐民營經濟 稱對民企具激勵和指導作用

騰訊 （00700） 主席馬化騰發文回應國務院撐民營經濟。他在央視網發文稱，《關於促進民營經濟發展壯大的意見》圍繞民營經濟高質量發展，制定發布一系列政策措施，對於民營企業堅定信心、輕裝上陣、大膽發展，具有重要的激勵和指導作用。

馬化騰提到，近兩年來，在疫情和其他國際國內環境變化的影響下，一些民營企業遇到較大困難和挑戰，發展預期受到一定影響。《意見》在深入調研的基礎上，對企業關切的營商環境、政策支持、監管導向、法治保障、輿論氛圍等問題，都給出了製度化安排和明確指導意見，把民營企業「平等使用生產要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護」的要求，落實為一項項實實在在的政策舉措，堅定了大家做優做強企業的信心。

騰訊喜迎人工智能機遇

他又指，《意見》對互聯網行業提出全面戰略要求，為平台經濟指明發展方向，增添了民企持續開拓的決心和動力。互聯網企業是民營經濟的重要組成部分，平台經濟在賦能實體經濟、推動技術創新和開拓國際市場中的作用日益突顯。

目前，通用人工智能浪潮湧動，新一輪科技革命呼之欲出，騰訊再次迎來產業變革的重大機遇，在促進增長、推動創新、創造就業、國際競爭中展現更大作為。

雷軍亦深有感觸

另外，內媒亦報道，小米 （01810） 創始人、董事長兼行政總裁雷軍對此深有感觸，認為《意見》釋放出引導民營企業踐行新發展理念的明確政策信號，讓企業更加堅定了堅守主業、做強實業的決心，增強了自覺走高質量發展之路和為科技現代化作貢獻的動力。

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編輯：姚卓然