  • 29°C
香港時間 : 2023720日 (週四) 09:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊700】騰訊馬化騰發文回應國務院撐民營經濟　稱對民企具激勵和指導作用

股市 08:28 2023/07/20

分享：

分享：

【騰訊700】騰訊馬化騰發文回應國務院撐民營經濟　稱對民企具激勵和指導作用

騰訊 （00700） 主席馬化騰發文回應國務院撐民營經濟。他在央視網發文稱，《關於促進民營經濟發展壯大的意見》圍繞民營經濟高質量發展，制定發布一系列政策措施，對於民營企業堅定信心、輕裝上陣、大膽發展，具有重要的激勵和指導作用。

馬化騰提到，近兩年來，在疫情和其他國際國內環境變化的影響下，一些民營企業遇到較大困難和挑戰，發展預期受到一定影響。《意見》在深入調研的基礎上，對企業關切的營商環境、政策支持、監管導向、法治保障、輿論氛圍等問題，都給出了製度化安排和明確指導意見，把民營企業「平等使用生產要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護」的要求，落實為一項項實實在在的政策舉措，堅定了大家做優做強企業的信心。

騰訊喜迎人工智能機遇

他又指，《意見》對互聯網行業提出全面戰略要求，為平台經濟指明發展方向，增添了民企持續開拓的決心和動力。互聯網企業是民營經濟的重要組成部分，平台經濟在賦能實體經濟、推動技術創新和開拓國際市場中的作用日益突顯。

目前，通用人工智能浪潮湧動，新一輪科技革命呼之欲出，騰訊再次迎來產業變革的重大機遇，在促進增長、推動創新、創造就業、國際競爭中展現更大作為。

更多【新經濟股】文章

相關文章：

【中國救市】國務院發文撐民營經濟：支持平台企業創造就業　鼓勵民企拓高端製造

【新經濟股】發改委調研平台企業　點名讚ATM積極支持技術創新

【騰訊700】Prosus CEO：每年擬以2%至3%幅度減持騰訊

編輯：姚卓然

騰訊控股（00700） 騰訊 中國市場 港股 科技戰 就業 經濟 馬化騰 人工智能
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【ET開市直擊】TSLA績後部署策略 滙豐創5年高仍可跟進？（歡迎觀眾問股）

下一篇文章

【美股業績】IBM上季收入近155億美元遜預期　股價盤後跌1%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市升62點　人民幣跌0.5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升62點　人民幣跌0.5%（不斷更新）
【香港排名】新加坡成2023「最強護照」　香港排名17、大中華區稱冠
【香港排名】新加坡成2023「最強護照」　香港排名17、大中華區稱冠
【恒指夜期+ADR】夜期收市再跌134點　中概股指數挫3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市再跌134點　中概股指數挫3%（不斷更新）
【美股收市】美股15月高 道指升109點越35000關 傳測試Apple GPT 蘋果破頂
【美股收市】美股15月高 道指升109點越35000關 傳測試Apple GPT 蘋果破頂
【打風消息】下星期再打風？　天文台：另一熱帶氣旋或下周初達南海北部　今日餘下時間維持三號強風信號（不斷更新）
【打風消息】下星期再打風？　天文台：另一熱帶氣旋或下周初達南海北部　今日餘下時間維持三號強風信號（不斷更新）
【微軟AI】微軟Office AI工具Copilot月費30美元超預期、新推Bing Chat企業版　股價創歷史新高
【微軟AI】微軟Office AI工具Copilot月費30美元超預期、新推Bing Chat企業版　股價創歷史新高
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款