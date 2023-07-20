▲ 【業績｜消費股】維達國際上半年少賺81% 中期息派10仙

維達國際 （03331） 公布，上半年收益實現10.1%自然增長至100.7億元，淨利潤下降81.1%至1.2億元，宣派中期股息每股10港仙，按年持平。

維達國際表示，由於成本通脹的壓力，期內利潤率受壓，毛利下跌18.5%至25.3億元，毛利率按年下降6.9個百分點至25.1%。

就業務分部而言，集團的紙巾分部及個人護理分部分別佔總收益的83%及17%。紙巾業務收益為83.6億元，按年增長5%，個人護理業務收益下降0.5%至17.1億元。而電商渠道自然增長23.6%，佔集團總收益46%。

展望未來，集團將繼續投入於高端品類及高利潤品類，以進一步提升產品組合，並將繼續投入於電商及新渠道，以進一步加強在中國內地市場的領先地位。

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編輯：姚卓然