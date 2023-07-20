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【業績︱濠賭股】金沙上季EBITDA轉賺5.4億美元　宣布倫敦人第二期10億美元翻新

股市 20:48 2023/07/20

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【業績︱濠賭股】金沙上季經調整物業EBITDA轉賺5.4億美元　收入增3.4倍

金沙中國 （01928） 公布，第二季按年扭虧為盈，淨收入為1.87億美元，相對去年同期淨虧損4.22億美元。季度經調整物業EBITDA為5.41億美元，去年同期經調整物業EBITDA虧損則為1.1億美元。期內，金沙中國淨收益總額按年升3.4倍至16.2億美元。

金沙公布，上半年完成首輪翻新的路氹項目「澳門倫敦人」，將投資10億美元作第二期發展，料於今年11月起施工，2026年完成，工程包括翻新喜來登酒店和康萊德酒店、帕西菲卡賭場和其他非博彩設施。

金沙中國披露業績後，全日股價跌1.8%，收報27.65元，成交2.42億元。

瑞信：金沙中長期市佔率有望提高

瑞信指出，金沙中國表現大致符合預期，季度EBITDA恢復至疫情前同期的71%，較首季的46%提高。博彩收入方面，金沙中國第二季賭收按季增32%，恢復至2019年同期的74%，也較首季的51%回升。

瑞信引述金沙管理層，隨旗下酒店房間量持續增加，對復甦前景和市佔率提升感樂觀。該行則看好金沙酒店預訂情況一直很穩定，股價可受惠夏季假期高峰支持，而酒店供應量續是金沙中長期的優勢，未來有望可擴大市佔率，續予其「跑贏大市」評級，目標價43元。

金沙中國最新約有1.2萬間酒店房供應。

LVS：熱切期待繼續投資的機會

LVS主席兼行政總裁Robert G. Goldstein表示，高興見到於澳門所有博彩及非博彩業務分部正在呈現的持續復甦於季內不斷推進。金沙仍熱切期待繼續投資的機會，以提升澳門對區內旅客（包括訪澳外國遊客）的旅遊吸引力。

他表示，隨著訪客增加，以及旅遊及旅遊消費繼續復甦，數十年間承諾就提升澳門商務及休閒旅遊的吸引力及支持其發展為世界商務及休閒旅遊中心作出的投資，讓其在締造強勁增長上佔優。

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責任編輯︰梁浩碩

港股 金沙中國有限公司（01928）
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