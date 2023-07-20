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【業績︱濠賭股】金沙上季經調整物業EBITDA轉賺5.4億美元　收入增3.4倍

股市 07:48 2023/07/20

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【業績︱濠賭股】金沙上季經調整物業EBITDA轉賺5.4億美元　收入增3.4倍

金沙中國 （01928） 公布，第二季按年扭虧為盈，淨收入為1.87億美元，相對去年同期淨虧損4.22億美元。經調整物業EBITDA為5.41億美元，去年同期經調整物業EBITDA虧損則為1.1億美元。

期內，淨收益總額按年升3.4倍至16.2億美元。

LVS主席兼行政總裁Robert G. Goldstein表示，高興見到於澳門所有博彩及非博彩業務分部正在呈現的持續復甦於季內不斷推進。仍熱切期待繼續投資的機會，以提升澳門對區內旅客（包括訪澳外國遊客）的旅遊吸引力。

他表示，隨著訪客增加，以及旅遊及旅遊消費繼續復甦，數十年間承諾就提升澳門商務及休閒旅遊的吸引力及支持其發展為世界商務及休閒旅遊中心作出的投資，讓其在締造強勁增長上佔優。

【澳門旅遊】澳門6月份入境旅客按年增4.8倍至近221萬人次　香港旅客大增14.5倍至近60萬人次

【大行報告│濠賭股】摩通及瑞銀唱好賭股　7月暑假檔期開局良好、中場已回復至疫前9成　首選金沙中國

責任編輯︰梁浩碩

港股 金沙中國有限公司（01928）
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