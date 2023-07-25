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【富力2777】富力創始人張力認行賄與美國達成協議賠錢　富力：公司不涉案、不會對營運造成重大不利影響（第二版）

股市 09:47 2023/07/25

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【富力2777】富力創始人張力認行賄　與美國達成協議賠錢　律師：已返回中國

富力 （02777） 聯合創始人張力承認賄賂美國三藩市負責管理建築的官員，以獲得建築項目的批文，張力與美國檢察官達成的協議，不會面臨刑事檢控。張力代表律師Hartley M.K. West.指，很高興張力已返回中國，根據與美國政府達成的協議，控罰將被取消。

富力表示，公司與任何附屬都不涉及該案，不會對業務及營運造成任何重大不利影響。

檢察官在聲明中表示，現年70歲的張力於2021年被美國指控，去年在英國被補，6個月後，他同意被引渡美國，該案涉及多個城市及聯邦機構的大型公共貪污醜聞，共14人被檢控，包括美國三藩市公共工程部門首長級官員。張力以食物、飲料、豪華住宿和交通服務，賄賂公共工程總監Mohammed Nuru，作為交換，Mohammed Nuru給予張力及其公司優厚待遇，以及批准在三藩市發展綜合用途項目。

Mohammed Nuru承認以權謀私，被判監7年。

法院文件指，如果張力所有延遲起訴條件得到滿足，包括支付賠償金，案件3年後將會取消，如果被定罪，最高刑罰是監禁20年。

（第二版加入富力回應）

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記者：譚志偉

港股 富力地產（02777）
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