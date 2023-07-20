【TSLA業績】特斯拉料第三季產量微跌嚇怕市場　第二季業績破多重紀錄　發動減價戰經營毛利率15%跌至10%

▲ 【TSLA】特斯拉料第三季產量微跌嚇怕市場 第二季業績破多重紀錄 發動減價戰經營毛利率15%跌至10%

Tesla（美：TSLA；特斯拉）公布第二季業績，非會計準則，經調整EBITDA 46.53億美元，按年升23%，經調整EBITDA毛利率由22.4%跌至18.7%，下跌3.72個百分點。經調整純利31.48億美元，純利每股盈利0.91美元，按年升20%，市場預期0.82美元。

季內經營溢利23.99美元，按年跌3%，經營毛利率由14.6%跌至9.6%，下跌4.93個百分點。特斯拉續指，雖然首季及第二季初減價，經營毛利率仍保持於健康的10%水平，這反映了持續削減成本的努力，柏林和德克薩斯州工廠的產量成功持續增長，以及能源、服務及其他業務的強勁表現。

至於總收入249.27億美元，按年增47%，市場預期244.7億美元；總營業利潤45.33億美元，按年增7%，總GAAP毛利率由25%大跌至18.2%，下跌6.82個百分點。列賬純利27.03億美元，列賬每股盈利0.78美元，按年升20%。

特斯拉指，第二季在多個層面上均創紀錄，包括生產量、付運量及單季收入達250億美元，鑑於目前宏觀環境，很高興能夠取得這樣的成果。

AI（人工智能）發展方面亦進入新篇章，特斯拉指，已開始生產Dojo訓練型計算機，希望內部設計的 Dojo 硬件能夠滿足他們巨大的神經網絡訓練需求。神經網絡訓練能力愈好，自動駕駛團隊推新解決方案的機會就愈大。

特斯拉總結指，他們的焦點是減成本、開發促進未來增長的新產品、繼續投資研發、更好的車輛融資選擇、持續產品改善，以及產生自由現金流。在不確定時期，這些挑戰尚未結束，但相信擁有通過各種高潛力項目，實現業務長期成功。

特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）表示，因為工廠升級，第三季生產將輕微下降，盤後股價即反覆震動。

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記者：譚志偉