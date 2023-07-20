【NFLX業績】Netflix靠付費共享措施收效　第二季用戶增8%　盤後急跌5%

▲ 【NFLX】Netflix靠付費共享收效 第二季用戶增8%

Netflix（美：NFLX）公布第二季業績，高呼付費共享措施成效，Netflix指出，5月份，已在100個國家及地區推出付費共享，涉及收入基礎的80%以上。每個地區收入均高於措施推出前，註冊人數多於取消人數。第二季付費用戶增加589萬，現時已將措施推至幾乎所有地區。Netflix預期下半年收入加速，因為付費共享成效，以及廣告計劃增長，預期全年經營毛利率18%至20%。

Netflix公布業績後股價急瀉5%，低見453.5美元。

Netflix收入81.87億美元，按年增長2.7%，營業利潤18.27億美元，經營毛利率22.3%，大致符合公司預期；純利14.88億美元，每股盈利3.29美元。

Netflix預期第三季收入85.2億美元，按年增長7.5%，營業利潤18.9億美元，經營毛利率22.2%，純利15.8億美元，每股盈利3.52美元。

全球付費用戶2.38億，按年增長8%﹐按季增加589萬戶。

Netflix指出，在串流媒體市場處於領先地位，根據Nielsen數據，Netflix原創節目在美國2023年首25周之中，雄霸24周，以及頂級電影佔21周。根據該報告，2023年6月，串流節目由2021年5月的26%增加至37.7%，Netflix市佔由6%擴至8.8%居首。有線電視由39%跌至30.6%，廣播電視由25%跌至20.8%。

Netflix指，未來繼續專注制作用戶必看的節目及電影，改善盈利化，增加遊戲的樂趣，以及投資改善用戶體驗。

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記者：譚志偉