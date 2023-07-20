【好去處】香港書展、運動消閒博覽及零食世界開幕 可免費試玩多項好玩運動體驗

由香港貿發局主辦的第33屆「香港書展」於周三（19日）起正式揭幕，一連七日至7月25日（下周二）假香港會議展覽中心隆重舉行，同場還有第6屆「香港運動消閒博覽」及第3屆「零食世界」，讓公眾可以一張門票享受三重體驗。



今年大會繼續推出「上午進場票」優惠及「免費再進場特別優惠」，更新增 AlipayHK 及內地支付寶手機應用程式的線上購票渠道。書展現場不設實體門票銷售，市民可在會場入口收費站以 AlipayHK、內地支付寶手機應用程式或八達通即時付費入場，詳情請瀏覽附件的書展小檔案。



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今年書展以「兒童及青少年文學」作為年度主題，並以「從香港閲讀世界：童來悅讀少年時」點題，讓大家深入認識相關作家及作品，享受閱讀的樂趣。兒童及青少年文學老少咸宜，有助激發讀者想像力和創作力。大會於場内場外舉行超過 600 項文化活動，當中涵蓋講座及文化表演等，邀得多名享負盛名的作家及講者親身出席，分享創作心得。



「文藝廊」特設專區 介紹九位年度主題作家



「文藝廊」作為每年書展的熱門環節，今年設有「兒童及青少年文學推薦作家」及「嶺南瑰寶．絢麗探索」兩大展區。「兒童及青少年文學推薦作家」展區聚焦九位香港作家，包括阿濃、周蜜蜜、韋婭、孫慧玲、梁望峯、潘明珠、潘金英、君比(已故)及何紫(已故)，展示他們的精選書目及珍貴藏品。多位作家更會親臨書展，分享他們對兒童文學發展變遷的看法及寫作心得。



當中，韋婭將為年度主題講座系列揭開序幕，於7月21日（星期五）以「塵封於我們每個人心中的童真」為題，與讀者一起找回昔日的那份純真；同日稍後更有兩場講座，潘金英、潘明珠將就「兒童文學星閃閃，詩文戲劇讀寫玩！」，分享兒童讀物的不同體裁。

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阿濃、周蜜蜜、孫慧玲將於7月21日（星期五）以「兒童文學的歷久常新」為題，剖析兒童讀物對小孩子的重要性。阿濃亦將在7月22日（星期六）以「回首來時路」為題，暢談昔日往事。何紫薇（何紫先生女兒）於7月23日（星期日），與陳瑞良校長以題為「成長路上的足印──細味何紫故事」一同作出分享；同日君比好友胡寶秀博士及陳美思將出席講座，以「假如時光會倒流 ．君比與你重溫青蔥歲月」為題，帶大家回憶君比的經典作品。

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「嶺南瑰寶．絢麗探索」展區 黃飛鴻珍品登場

此外，大會特意推出「嶺南瑰寶．絢麗探索」展區，展出一眾名家的書法作品及嶺南畫派的畫作，更有非物質文化遺產廣彩瓷器，合作機構包括嶺藝會、香港書法家協會等，現場亦加入了由香港特別行政區政府「創意香港」贊助的互動裝置，加強入場人士對嶺南文化的體驗。大會更特設專門展區介紹嶺南文化的代表人物黃飛鴻，展示其五、六十年代的電影相關書籍、武術雜誌、電影特刊、珍貴劇照等。



書展亦設有中國內地展館，以廣東省及內蒙古自治區作為主題省(區)。廣東館設計突出「嶺南新韻」，配合文藝廊主題，以「粵書香‧閱靜好」為設計理念，將人、書、生活編織於一體，邀請讀者欣賞嶺南特色及文化。而內蒙古館則以「草原戀‧香江情」為主題，展示當地帶有草原氣息的文藝類、兒童文學類等書籍和文創產品，更安排具有內蒙古特色的文藝演出 、攝影展覽，以及展示非物質文化遺產包括馬頭琴、四胡、馬鞍、馬具等製作工藝，讓大眾認識內蒙古深厚的文化底蘊。



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「運動消閒博覽」多項運動體驗

今屆運動消閒博覽提供一站式多元化的運動、消閒產品及體驗。八大主題區包括「運動大本營」、「戶外體驗」、「健康．健身」、「學遊天地」、「棋樂無窮」、「攝影世界」、「日本館」和「手作市集」。



市民可在「運動大本營」免費試玩多項好玩的運動體驗以及模擬遊戲，提高市民對運動的興趣。香港賽馬會帶來賽馬運動體驗及1:1「金鎗六十」馬匹雕塑，並邀得見習騎師黃智弘於現場分享如何踏上騎師之路。另外，現場設有4米高的流動繩網、互動拳擊沙包、VR划艇體驗、滑板體驗等供市民試玩。

今年「日本館」繼續成為展會的亮點之一，日本國家旅遊局聯同14個日本縣市參展，展示豐富的日本傳統文化及景點介紹。日本館於今天下午舉行多場活動介紹當地旅遊熱點，包括「坐上JR列車，開啟屬於你的岐阜之旅！」、「日本・山陰山陽地區旅遊攻略」、「探索日本德島」，推介日本新潟山形旅遊。明天（7月20日）日本館將帶來「日本傳統武術空手道表演」，熊本熊及壺侍亦將到臨會場親自推介魅力九州旅遊；同日下午則會舉行「鬼太郎和柯南的鳥取縣猜迷大會」及「宮崎沖繩觀光大使同你打招呼」等精彩活動。



展會期間還有多場精彩活動，包括香港健美金像獎2023慈善公開賽運動員預演、藝術體操示範、自衛術示範、郊遊遠足分享會、香港生態旅遊攻略、充氣直立板體驗、垂釣親子樂，以及香港登山家曾志成先生會來分享「印尼火山行」，而香港三人籃球代表隊成員鄭錦興將會分享新興運動三人籃球的熱潮等等。

「零食世界」網羅環球特色零食 盡享多重滿足

「零食世界」搜羅超過1,200款人氣零食，設六大主題區：「環球零食」、「朱古力及糖果工房」、「懷舊零食」、「健康滋味」、「派對時光」及「Snack Bar」，讓大家品嚐。現場亦設有一系列活動，包括試食環節、夏日特色冰棒介紹及糅合禪修體驗的禪味手沖咖啡等，為入場人士帶來一趟享受身心靈之旅。



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責任編輯：陳詠妍



