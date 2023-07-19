▲ 【業績｜柬埔寨賭股】金界控股上半年純利彈57%至8297萬美元 次季高端貴賓日均營業額恢復至疫前水平

柬埔寨博彩股金界控股 （03918） 上半年收入2.63億美元，按年增9.8%；純利8297.4萬美元，按年增57.4%。金界控股上半年博彩總收入2.52億元，按年增7.9%，集團提到，次季中場收入持續復甦，按季增長11.2%，上季高端貴賓市場日均營業額近乎恢復至疫情前水平。

金界控股上半年中場大廳賭桌總收入為9803萬美元，按年跌5.1%；中場電子博彩機總收入為6489.6萬美元，按年增7.1%；高端貴賓市場收入6293.2萬美元，按年增19.5%；轉介貴賓市場博彩總收入為2645.2萬美元，按年增53.5%。

金界控股指出，次季營業額穩步復甦主要得益於東盟柬埔寨旅遊業的持續復甦以及中國商務旅客的逐步回歸，從而推動了NagaWorld 的客流量增加。金界控股稱，中國二月重新開放後，高端貴賓市場日均轉碼大幅上升，一月及二月的日均轉碼約為870萬美元，而三月至六月的日均轉碼為1260萬美元，增長44.8%。

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編輯：李哲毅