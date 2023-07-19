【財富管理】花旗指財富管理行業處轉捩點　7成半受訪從業員考慮將部分工作外判

花旗環球公布其最新調查結果，指服務收費持續下降、利潤率偏低，加上監管和合規成本不斷上升，均對財富管理公司持續造成壓力，7成半受訪從業員考慮與外部機構合作。該行專家坦言財富管理行業生態正處於轉捩點，未來加快整體行業整合。

監管環境為行業面對最大挑戰

該行收集近160名從事零售、財富及私人銀行業的受訪者意見，當中有71%的受訪者表示整體客戶體驗是選用服務的首要考慮因素。被問到他們心目中的技術開發策略時，高達75%的受訪者表示會選擇將技術開發工作外判，與外部機構合作。

此外，結構性轉變（包括新富裕人士冒起），加上環球市場不明朗及不斷變化的監管環境，仍然是行業面對的最大挑戰，並推動變革。因此，報告建議，為有效提供更佳的數碼客戶體驗，財富管理公司及私人銀行應專注於革新營運、技術及服務模式。

需合適營運模式確保與時並進

花旗集團證券服務部環球主管Okan Pekin表示，各種新科技的出現刺激客戶對數碼服務的需求，以及歷來規模最大的跨代財富傳承，為財富行業帶來了重大挑戰。將研究探討可如何重整服務和經營模式，務求為財富管理機構應對這些挑戰提供解決方案。

該行機構客戶業務研究部主管Andrew Pitt指，財富管理行業處於轉捩點。以中產以至超高資產淨值客戶為服務對象的財富管理供應商，需確保採用合適營運模式，否則便可能面臨無法與時並進的風險。

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編輯：葉志偉