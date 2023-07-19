  • 29°C
香港時間 : 2023719日 (週三) 22:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【財富管理】花旗指財富管理行業處轉捩點　7成半受訪從業員考慮將部分工作外判

股市 22:16 2023/07/19

分享：

分享：

花旗環球公布其最新調查結果，指服務收費持續下降、利潤率偏低，加上監管和合規成本不斷上升，均對財富管理公司持續造成壓力，7成半受訪從業員考慮與外部機構合作。該行專家坦言財富管理行業生態正處於轉捩點，未來加快整體行業整合。

監管環境為行業面對最大挑戰

該行收集近160名從事零售、財富及私人銀行業的受訪者意見，當中有71%的受訪者表示整體客戶體驗是選用服務的首要考慮因素。被問到他們心目中的技術開發策略時，高達75%的受訪者表示會選擇將技術開發工作外判，與外部機構合作。

此外，結構性轉變（包括新富裕人士冒起），加上環球市場不明朗及不斷變化的監管環境，仍然是行業面對的最大挑戰，並推動變革。因此，報告建議，為有效提供更佳的數碼客戶體驗，財富管理公司及私人銀行應專注於革新營運、技術及服務模式。

需合適營運模式確保與時並進

花旗集團證券服務部環球主管Okan Pekin表示，各種新科技的出現刺激客戶對數碼服務的需求，以及歷來規模最大的跨代財富傳承，為財富行業帶來了重大挑戰。將研究探討可如何重整服務和經營模式，務求為財富管理機構應對這些挑戰提供解決方案。

該行機構客戶業務研究部主管Andrew Pitt指，財富管理行業處於轉捩點。以中產以至超高資產淨值客戶為服務對象的財富管理供應商，需確保採用合適營運模式，否則便可能面臨無法與時並進的風險。

相關文章：

【投行裁員】瑞信據報下周裁減瑞信證券（中國）約兩成員工　本地員工可能於年底前全數被裁

【大行報告】瑞信：國壽涉遠洋集團風險敞口有限　次季新業務價值或不及同業　

編輯：葉志偉

花旗銀行 可持續發展 私人銀行 市盈率 零售 銀行
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【美股市況】中概股向好　道指升266點　納指升0.4%　Tesla升1%衝300關（不斷更新）

下一篇文章

【今日至HOT】李嘉誠親手培育孫女李思德獲接班　外人點評價？│定存兩大優勢撼贏銀債│有錢應該喺香港買樓定海外置業？

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【微軟AI】微軟Office AI工具Copilot月費30美元超預期、新推Bing Chat企業版　股價創歷史新高
【微軟AI】微軟Office AI工具Copilot月費30美元超預期、新推Bing Chat企業版　股價創歷史新高
【打風消息】下星期再打風？　天文台：另一熱帶氣旋或下周初達南海北部　今日餘下時間維持三號強風信號（不斷更新）
【打風消息】下星期再打風？　天文台：另一熱帶氣旋或下周初達南海北部　今日餘下時間維持三號強風信號（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】恒指夜期升79點　美團ADR升1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】恒指夜期升79點　美團ADR升1%（不斷更新）
【美股市況】中概股向好　道指升266點　納指升0.4%　Tesla升1%衝300關（不斷更新）
【美股市況】中概股向好　道指升266點　納指升0.4%　Tesla升1%衝300關（不斷更新）
【劉鳴煒子女】大劉長子劉鳴煒龍鳳胎罕有曝光　與子女三人一齊攀登雪山高峰
【劉鳴煒子女】大劉長子劉鳴煒龍鳳胎罕有曝光　與子女三人一齊攀登雪山高峰
【恒指夜期+ADR】夜期收市再跌134點　中概股指數挫3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市再跌134點　中概股指數挫3%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款