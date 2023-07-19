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【中國救市】國務院發文撐民營經濟：支持平台企業創造就業　鼓勵民企拓高端製造

宏觀解讀 21:47 2023/07/19

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【中國救市】國務院發文撐民營經濟：支持平台企業創造就業　鼓勵民企拓高端製造

內地民企再獲拋橄欖枝，國務院發布關於促進民營經濟發展壯大意見，提到要持續優化民營經濟發展環境，加大對民營經濟政策支持力度，著力推動民營經濟實現高質量發展。文件提到要支持平台企業在創造就業、拓展消費、國際競爭中發揮才能。

國務院文件提到，健全規範和引導民營資本健康發展的法律制度，為資本設立「紅綠燈」，完善資本行為制度規則，集中推出一批「綠燈」投資案例；引導平台經濟向開放、創新、賦能方向發展，補齊發展短板弱項，支持平台企業在創造就業、拓展消費、國際競爭中大顯身手，推動平台經濟規範健康持續發展；鼓勵民營企業集中精力做強做優主業，提升核心競爭力。

意見又稱，完善市場化重整機制，鼓勵民營企業盤活現有資產回收資金，對陷入財務困境但仍具有發展前景和挽救價值的企業，按照市場化、法治化原則，積極適用破產重整、破產和解程序；推動修訂企業破產法並完善配套制度；優化個體工商戶轉企業相關政策，降低轉換成本。

國務院文件又稱，鼓勵民營企業根據國家戰略需要和行業發展趨勢，持續加大研發投入，開展關鍵核心技術攻關，同時支持民營企業積極向核心零部件和高端製成品設計研發等方向延伸；加強品牌建設。

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編輯：李哲毅

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