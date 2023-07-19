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【iPhone概念股】舜宇發盈警 料上半年少賺65%至70%

股樓投資 22:28 2023/07/19

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手機設備供應商舜宇光學(02382) 發盈警，預期上半年股東應佔溢利約4.07億元至4.75億元人民幣，按年減少約65％至70％。集團認為，有關預期減少主因期內受中國經濟的緩慢復甦及全球經濟的不確定性等因素影響，全球智能手機市場需求持續疲軟、行業競爭激烈以及智能手機攝像頭持續呈現降規降配趨勢，導致集團手機鏡頭及手機攝像模組的出貨量按年下降，並加大了平均售價及毛利率壓力。

【高息股】太古地產發綠色點心債 集資32億人幣  詳情請看【下一頁

【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

溫股知新
【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

另一原因，是由於期內因人民幣貶值，公司於年初發行之可持續發展掛鈎債券及長期銀行借貸產生了未變現外匯虧損約1.61億元人民幣，其為非現金項目。

早於日前大和發表研報，預計舜宇光學上半年盈利將按年下降，主要因智能手機需求低迷，但由於手機即將恢復規格升級、強勁的電動汽車和高級輔助駕駛系統趨勢以及iPhone單帶來的利好，該公司將在2024財年下半年度恢復穩健的盈利增長。該行認為，由於市場情緒低迷，其股價短期內可能會繼續波動，但建議投資在利好趨勢下伺機吸納，該行維持公司「買入」評級，目標價則由105元下調至95元。

中燃組合營收購 兩液化天然氣運輸船  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

舜宇光學科技（02382） 港股

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