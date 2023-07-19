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【美股焦點】微軟與動視暴雪同意延長合併建議期限至10月18日　調高分手費至45億美元

股市 21:30 2023/07/19

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【美股焦點】微軟與動視暴雪同意延長合併建議期限至10月18日　調高分手費至45億美元

微軟（美：MSFT）以690億美元收購動視暴雪（美：ATVI）的建議期限原定於7月18日屆滿，雙方同意延長合併建議期限至10月18日，以等待英國監管機構的最終決定，以及對合併建議作最後修訂。

微軟及動視暴雪均同意調整交易終止費用，若微軟或動視暴雪於8月29日後終止交易，需要支付35億美元分手費，若於9月15日後放棄交易，則要支付45億美元的終止費。

CMA將於8月29日公布最終決定

動視暴雪同意與英國監管機構將公司或公司某些資產分開，或實施其他合法的替代方案來完成合併，以換取英國競爭與市場管理局（CMA）對合併的批准。CMA本周初指，將於8月29日就微軟及動視暴雪合併公布最終決定。

另外，動視暴雪公布，第二季經調整每股盈利1.08美元，勝預期的0.2美元，收入按年增34.8%至22.1億美元，卻遜預期。

相關文章：【美股焦點】微軟據報正與動視暴雪談判延長收購期限　未能延長是否等於收購失敗？

相關文章：【股神巴菲特】微軟購動視暴雪臨近終點之際　巴郡大手減持動視暴雪先行獲利

相關文章：【美股焦點】微軟與Sony達成10年協議　PlayStation可保留《決勝時刻 Call of Duty》　動視暴雪盤前升4.7%

編輯：陳韻妍

美股 動視暴雪（Activision Blizzard，美：ATVI） 微軟（Microsoft，美：MSFT） 收購 合併 每股盈利
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