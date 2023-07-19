▲ 【長和李嘉誠】孫女李思德獲李嘉誠親手培育接班 喜愛水上運動、被讚「又乖又懂事」

長和系長實 （01113） 近月公布收購英國房託Civitas Social Housing進展時，李嘉誠長孫女、李澤鉅女兒李思德首次以家族上市公司職銜，公開在新聞稿上發表言論，讓這位95後的第三代接班人罕有地出現在公眾視野，據報李嘉誠退休後透過李嘉誠基金會工作，親手培育孫女李思德，報道又指，李思德幾乎從不參加富二代們聚會，更多是與家人出海玩水上運動。

1996年出生的李思德在國際學校漢基讀書，隨後前往英國倫敦國王學院潘迪生法律學院就讀，並於2017年畢業後回到香港。騰訊新聞《潛望》報道引述消息指，和香港其他年輕富二代、富三代熱衷於名流派對等社交場合不同，李思德幾乎從不參加這些聚會，即使是從英國留學回港並開始在公司上班後，她依舊不熱衷這些社交。

李思德傳下班後除必要應酬外均直接回家

報道又指，李思德和她媽媽一樣，非常喜歡水上運動，更多是與家人出海玩水上運動，李思德在工作日時，下班後除了必要的應酬，都會回家，並引述本地富豪家族成員評價稱，「李思德應該是香港老牌家族裡少有的非常乖、又懂事的年輕輩」。

2018年3月，李思德就成為了李嘉誠基金會旗下慈山寺有限公司董事，據報李嘉誠把李思德安排在做公益的慈山寺，更多是想讓其熟悉公司的基本運作，了解職場事宜。在基金會任職董事三年後，2022年，李思德加入家族事業，出任長江實業旗下公司 Express Motor董事，該公司主要涉足歐洲地區的投資併購業務。

傳李嘉誠日常教孫仔李長禧學古文

報道提到，李嘉誠日常在家還會給同住孫仔李長禧輔導，其中包括古文教學，和姐姐一樣，李長禧曾經就讀於香港國際學校漢基，今年已經17歲。

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編輯：李哲毅