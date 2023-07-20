【商場消息】東薈城名店倉出現6米高Hello Kitty女皇

▲ 到達東薈城名店倉即見6米高巨型「Hello Kitty女皇」充氣裝置，率先於四樓平台廣場驚喜登場，向每一位來到「MetaGaia」的歷險家熱情Say Hello！只需以手機掃描二維碼下載及登入「Hello Kitty Seven Wonders in MetaGaia」應用程式，即可以AR濾鏡探索充氣裝置，發現更多驚喜超乎想像！（四樓平台廣場）

東薈城名店倉與AI元宇宙MetaGaia創意聯乘，於7月14日至8月31日期間攜手推出「夏日探索— Hello Kitty Seven Wonders in MetaGaia」主題活動，讓粉絲置身Hello Kitty元宇宙世界。各位歷險家可透過MetaGaia應用程式穿梭於虛擬與現實，除可大玩AR實景擴增裝置遊戲發掘隱藏驚喜，更可於場內多個角落掃描二維碼大玩遊戲尋找指定數量的寶石，不同全新造型的Hello Kitty更會現身結伴暢遊歷險，齊齊挑戰不同任務，贏取驚喜小禮品。

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場內設有5個夢幻主題打卡區，包括6米高巨型「Hello Kitty女皇」充氣裝置，將於四樓平台廣場華麗登場；位於二樓中庭廣場的6米高「幻彩城堡」，每日指定時間更會有夢幻音樂匯演；不同造型的Hello Kitty更會於「橄欖石尋寶店」、「紅寶石餐館」及「藍寶石珍藏屋」與大家見面大拍甜蜜合照，於指定日子「Hello Kitty女皇」更會華麗現身商場舉行「女皇見面會」！

Hello Kitty忠粉更不可錯過「橄欖石尋寶店」，店內將有超過200款熱賣商品隨意挑選，包括東薈城名店倉率先開售的期間限定肩上公仔盲盒及飾品系列商品。商場更特別與人氣韓式餐廳Banchan & Cook推出限定餐牌，款款精緻又美味，絕對是閨蜜們假日約會打卡必備。此外，CLUB CG會員於場內消費滿指定金額，更可換領限量版禮品及電子現金券，場內每週更有限定貼紙免費大放送，人人開心歡度夏日。

「夏日探索 — Hello Kitty Seven Wonders in MetaGaia」5大打卡位：

▲ 到達東薈城名店倉即見6米高巨型「Hello Kitty女皇」充氣裝置，率先於四樓平台廣場驚喜登場，向每一位來到「MetaGaia」的歷險家熱情Say Hello！只需以手機掃描二維碼下載及登入「Hello Kitty Seven Wonders in MetaGaia」應用程式，即可以AR濾鏡探索充氣裝置，發現更多驚喜超乎想像！（四樓平台廣場）

▲ 6米高的「幻彩城堡 」外牆以夢幻色彩粉飾，於幻彩色調光效映照下顯得份外優美。除可以應用程式探索城堡秘境外，更可拜會「Hello Kitty女皇」！不妨走近女皇寶座，互動幸運噴泉將會發出當天的「幸運顏色」，把運氣傳送給每一位歷險家！（二樓中庭廣場）

▲ 來到「橄欖石尋寶店」，發掘「尋寶獵人Hello Kitty」 於店內收藏的多達200款Hello Kitty熱賣精品，讓您滿載而歸！指定週末更會舉辦DIY工作坊，為你創造更多夢幻回憶！（二樓鄰近cdf Beauty (275號舖)）

▲ CLUB CG會員完成指定任務並集齊3顆寶石後，即可親臨「藍寶石珍藏屋」 換領限量版氣球一個，與「施法師Hello Kitty」大拍魔幻照片！（地下鄰近MLB (G01B號舖) ）

▲ 與人氣韓國餐廳Banchan & Cook合作推出Hello Kitty主題限定餐牌，除可大拍美照及親嚐滋味美饌外，更可透過手機應用程式參與互動遊戲！（三樓334號舖）

「元」妙夏日消費賞 消費換領商場獨家精品

7月24日至8月23日期間，CLUB CG會員於東薈城名店倉指定商戶即日以電子貨幣消費滿指定金額，即可換領東薈城名店倉聯乘「Hello Kitty Seven Wonders in MetaGaia」禮品及高達150元指定商戶無消費門檻電子現金券！若使用銀聯支付更可賞上加賞，最高可獲得額外300元無消費門檻電子現金

券，高達7.5%回贈。 非CLUB CG會員亦可憑2,000元或以上合資格之即日單一消費，即場登記成為CLUB CG會員並參與獎賞禮遇及賺取積分。

「元」妙夏日消費賞消費換領詳情：

地點：東薈城名店倉一樓禮物換領處（鄰近Skechers Outlet - 101E號舖）

日期：7月24日起至8月23日（或換完即止）

時間：早上11時至晚上10時

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責任編輯：李智賢

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