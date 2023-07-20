【商場消息】東薈城名店倉出現6米高Hello Kitty女皇
東薈城名店倉與AI元宇宙MetaGaia創意聯乘，於7月14日至8月31日期間攜手推出「夏日探索— Hello Kitty Seven Wonders in MetaGaia」主題活動，讓粉絲置身Hello Kitty元宇宙世界。各位歷險家可透過MetaGaia應用程式穿梭於虛擬與現實，除可大玩AR實景擴增裝置遊戲發掘隱藏驚喜，更可於場內多個角落掃描二維碼大玩遊戲尋找指定數量的寶石，不同全新造型的Hello Kitty更會現身結伴暢遊歷險，齊齊挑戰不同任務，贏取驚喜小禮品。
場內設有5個夢幻主題打卡區，包括6米高巨型「Hello Kitty女皇」充氣裝置，將於四樓平台廣場華麗登場；位於二樓中庭廣場的6米高「幻彩城堡」，每日指定時間更會有夢幻音樂匯演；不同造型的Hello Kitty更會於「橄欖石尋寶店」、「紅寶石餐館」及「藍寶石珍藏屋」與大家見面大拍甜蜜合照，於指定日子「Hello Kitty女皇」更會華麗現身商場舉行「女皇見面會」！
Hello Kitty忠粉更不可錯過「橄欖石尋寶店」，店內將有超過200款熱賣商品隨意挑選，包括東薈城名店倉率先開售的期間限定肩上公仔盲盒及飾品系列商品。商場更特別與人氣韓式餐廳Banchan & Cook推出限定餐牌，款款精緻又美味，絕對是閨蜜們假日約會打卡必備。此外，CLUB CG會員於場內消費滿指定金額，更可換領限量版禮品及電子現金券，場內每週更有限定貼紙免費大放送，人人開心歡度夏日。
「夏日探索 — Hello Kitty Seven Wonders in MetaGaia」5大打卡位：
「元」妙夏日消費賞 消費換領商場獨家精品
7月24日至8月23日期間，CLUB CG會員於東薈城名店倉指定商戶即日以電子貨幣消費滿指定金額，即可換領東薈城名店倉聯乘「Hello Kitty Seven Wonders in MetaGaia」禮品及高達150元指定商戶無消費門檻電子現金券！若使用銀聯支付更可賞上加賞，最高可獲得額外300元無消費門檻電子現金
券，高達7.5%回贈。 非CLUB CG會員亦可憑2,000元或以上合資格之即日單一消費，即場登記成為CLUB CG會員並參與獎賞禮遇及賺取積分。
- 「元」妙夏日消費賞消費換領詳情：
地點：東薈城名店倉一樓禮物換領處（鄰近Skechers Outlet - 101E號舖）
日期：7月24日起至8月23日（或換完即止）
時間：早上11時至晚上10時
責任編輯：李智賢
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