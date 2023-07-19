【美團3690】 傳美團3690入股大模型公司智譜AI

引述內地媒體報道，有消息指中文認知大模型平台智譜AI關聯公司北京智譜華章科技近日發生工商變更，股東新增美團(03690)旗下天津三快科技，註冊資本由約1,480.69萬元人民幣增至約1,652.86萬元人民幣。



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北京智譜華章科技於2019年6月成立，法定代表人為劉德兵，經營範圍含技術服務、人工智能基礎軟件開發、數據處理和存儲支持服務、科技中介服務等。

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記者：張以正