新按揭措施有利換樓　區內客1188萬買御龍山三房

中原地產霍栢雄表示，金管局放寬按揭成數後，整體市場氣氛略有改善，略為帶動換樓交投。火炭御龍山10座低層C室，實用面積776平方呎，三房連套房間隔，望山景，原先開價約1,208萬元，議價後以1,188萬元沽出，累減20萬元，實用平均呎價15,309元。

中原霍栢雄指，新買家為區內換樓客，見屋苑環境舒適，單位價錢合理，見新按揭措施有利其換樓活動，加快決定購入單位自住。據了解，原業主則於2016年以980萬元購入單位，持貨約7年，是次沽出單位獲利約208萬元離場，單位期內升值21.2%。

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