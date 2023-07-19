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【投行裁員】瑞信據報下周裁減瑞信證券（中國）約兩成員工　本地員工可能於年底前全數被裁

股市 20:44 2023/07/19

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【投行裁員】瑞信據報下周裁減瑞信證券（中國）約兩成員工　本地員工可能於年底前全數被裁

路透引述消息人士報道，瑞信（Credit Suisse）計劃展開新一輪裁員，受影響員工主要來自瑞信證券（中國）部門，人數超過40人，為瑞信被瑞銀集團收購後進一步削減成本的措施之一。瑞信及瑞銀均拒絕評論。

現時瑞信持有瑞信證券（中國）51%權益，報道指，瑞信證券（中國）最快下周一會裁減約兩成本地員工，而財富管理及投資銀行部門員工將最受影響。

瑞信證券（中國）去年淨虧損2.545億元人民幣

報道稱，是次裁員舉動反映瑞信力求遏制損失，而截至去年底，瑞信證券（中國）約有234名員工，即使未來成本控制得宜，本地員工也有可能於年底被全數裁走。

據最新年報顯示，瑞信證券（中國）去年淨虧損2.545億元人民幣。瑞信證券（中國）為瑞信與方正證券於2008年合資成立的證券公司，上月兩者正就出售瑞信證券（中國）而與花旗（美：C）等潛在買家洽商。

根據內地法規，瑞銀只能在內地控制一家合資企業，目前瑞銀已有一家持股67%的合資企業，故瑞銀在收購瑞信後，已計劃出售瑞信證券（中國）持股。

相關文章：【瑞信危機】沙特國家銀行曾欲注資50億美元救瑞信　惟遭瑞士監管機構拒絕

相關文章：【投行裁員】瑞銀據報7月起裁減逾一半瑞信員工　年內共有三輪裁員

編輯：陳韻妍

美股 財富及資產管理 瑞銀 裁員 投資銀行
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