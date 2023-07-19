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迎海‧星灣兩房SSD期滿即售　作價788萬　三年貶值12萬

股樓投資 20:45 2023/07/19

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世紀21奇豐黎健峯表示，新近錄得馬鞍山迎海‧星灣成交，單位為21座中層F室，實用面積490呎，屬2房2廳間隔，座向東南望樓景，單位放盤4個月，叫價825萬元，獲買家以788萬元承接，減幅4.5%，實用面積呎價16,082元。

據了解，原業主於2020年6月購入上址，當時作價800萬元，持貨3年滿SSD期鬆綁沽售，帳面虧蝕12萬元，單位期內跌2%。

 

延伸閱讀 【有相睇】愉景新城低層三房714萬沽　較同座高層兩房平6%【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

迎海‧星灣 馬鞍山 迎海 世紀21 二手市場 私人屋苑

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新按揭措施有利換樓　區內客1188萬買御龍山三房

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啟德新區本月暫錄逾百宗租賃　THE HENLEY III開放式1.4萬租出
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