啟德新區本月暫錄逾百宗租賃　THE HENLEY III開放式1.4萬租出

中原地產施蒂文表示，啟德新區本月至今暫錄104宗租賃成交，與上月同期103宗相若，其中THE HENLEY佔7宗，平均實用呎租達59元。

中原地產施蒂文指，啟德THE HENLEY III 3B座中低層E室，實用面積238平方呎，採開放式間隔，單位座向東北方，向清靜內園景致，最新以14,000元租出，折合實用呎租59元。

據了解，上址業主於2021年11月以約625萬元一手購入單位，現成功租出，可享2.7厘租金回報。

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