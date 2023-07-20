【STEM】中港城暑假辦迷你四驅車世界賽　即場體驗賽車快感

中港城將於7月22日起舉辦「夏日STEM動感之旅」，推出一系列STEM教育活動啟發年輕一代對科技的興趣，其中7月29-30日期間更會舉辦「田宮迷你四驅車世界賽選手權2023 – 香港站」，勝出者將代表香港出戰2023田宮迷你四驅車世界賽。

【人才難求】調查：逾3成會計師事務所稱 人才短缺達20%

今年暑假中港城將舉辦一系列STEM教育活動，啟發年輕一代對科技的興趣，並推廣STEM教育的重要性。首炮就是聯乘田宮Tamiya香港代理「發利隆」、致力推動迷你四驅車文化的本地組織「Circuit 852」及香港本地四驅車場「魔道場」舉辦的「田宮迷你四驅車世界賽選手權2023 – 香港站」，並設四驅車工作坊讓家長和子女一同體驗迷你四驅車的組裝和競賽的樂趣。

田宮迷你四驅車工作坊將於7月22、23日和8月5、6日的下午2-4時，於中港城高層地下中庭舉行，Circuit852的導師將教授組裝四驅車、相關技術知識、比賽禮儀及規則講解，參加者更可即場讓戰車體驗賽道，感受激戰快感。7月29及30日更會於中港城高層地下中庭舉辦「田宮迷你四驅車世界賽選手權2023—香港站」，勝出者更將代表香港出戰2023田宮迷你四驅車世界賽。

多項STEM主題活動連續3個周六舉行

除了迷你四驅車外，中港城亦準備了多項STEM主題活動，為了讓不同年齡的參加者在活動中更好地學習和體驗，由8月26日起將一連3個星期六，推出親子STEM 主題趣味課堂，包括「手作搖控卡丁車STEM課堂」和「手作水上明輪船STEM課堂」，啟發更多年輕人對STEM教育的興趣和熱愛，並且培養未來的科技人才。

手作搖控卡丁車STEM課堂將於8月26日、9月2日和9日的下午3-4時在中港城高層地下中庭舉行，專業導師為參加者提供指導，教授相關STEM知識，並一同於商場平台試車。

商場更利用特別利用地理優勢，推出「手作水上明輪船STEM課堂」，在8月26日、9月2日和9日的中午12時半至下午2時於中港城高層地下中庭舉行。專業導師為參加者提供指導，教授相關STEM知識，參加者完成課堂後更可於商場平台海豚池為船隻進行下水禮，實地測試製作成果，體會箇中STEM 原理，大大增加學習趣味性。

中港城S⁺ REWARDS會員可以憑點數，於S⁺ REWARDS APP 以點數以換課堂名額，同時參加者更會獲贈中港城50元美食現金券，玩完活動後在商場內大快朵頤。

【有麝就香】宮崎駿新作上映4天票房突破1.2億港元

責任編輯：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。