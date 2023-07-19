【新股IPO】中國晶片初創公司壁仞科技最快今年來港上市 暫未落實集資規模

引述消息人士報道，中國晶片初創公司壁仞科技計劃最快今年來港上市，預計最快未來數周遞交上市申請，惟目前未知集資規模。此外，壁仞科技亦正與廣州市政府支持的基金等投資者進行一輪融資談判，料集資約20億元人民幣。





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壁仞科技成立於2019年，專注顯示卡及雲計算等領域上的晶片，公司已從中國平安(02318)及招商局資本等投資者中集資約47億元人民幣。據悉，由於美國限制中國企業取得尖端晶片，導致壁仞科技的產品正受到中國大型企業的青睞，包括已取得來自商湯(00020)的訂單。

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記者：張以正