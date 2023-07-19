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【綠色金融】富達國際：半數投資者關注ESG相關議題　4成人期望獲更佳回報

理財智慧 20:14 2023/07/19

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富達國際最新發表的年度投資者調查顯示，亞太區過半數投資者關注環境、社會和企業管治（ESG）相關的議題，僅7%受訪者認為投資者的責任投資或可持續投資行動無關重要。

是次調查於中國內地、香港、台灣、新加坡、日本和澳洲等6個亞太區市場進行，成功訪問逾1.2萬名受訪者，旨在分析一般存戶和投資者對ESG和可持續投資的看法。

今年的調查結果顯示，亞太區投資者對可持續投資持正面取態，52%受訪者表示期望自身投資能為世界帶來正向改變，而最關注的三大ESG議題，分別為氣候變化、可持續生活/負責任消費與生產，以及網絡安全，分別佔38%、34%及33%。

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調查結果顯示，亞太區受訪者普遍認同可持續投資的重要性，但區內各市場的投資者對可持續投資策略持不同觀點。中國內地、香港及澳洲市場的投資者，較偏好影響力投資（Impact Investing）策略。這指致力獲取財務收益的同時，投資亦可促進社會、環境或其他理念朝正向發展。

然而，新加坡和台灣市場的投資者認為，在構建構投資組合時，ESG 整合分析為最重要的可持續投資策略。這策略於評估企業投資價值時，著重分析企業披露的ESG資訊，並在作出投資決策時納入ESG評級作為其中一個投資指標。

至於對可持續投資感興趣的原因，有四成亞太區受訪者表示期望獲得更佳回報，這也是中國內地（46%）和香港（44%）受訪者有意選擇可持續投資的首要原因。 新加坡（42%）、澳洲（50%）和日本（36%）投資者則表示，期望自身投資可對環境和社會帶來正面影響。台灣投資者的看法有別於區內其他市場，半數受訪者表示主要基於可持續投資是未來趨勢。

盡管投資者對可持續投資的認知持續提升，但仍有需要加強投資者教育。大部分對可持續投資不感興趣的投資者，主要基於ESG投資難以理解 （33%），而中國內地 （38%）、日本 （37%） 和台灣 （36%）市場的比例明顯較高，反映加強可持續投資教育的重要性。

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撰文 : 陳楚琨

可持續發展 ESG 富達 投資策略 可持續投資 綠色金融 亞太 經濟 新加坡 氣候暖化

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